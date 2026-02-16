Come è morto Federico Frusciante, il critico cinematografico ci ha lasciato a soli 52 anni

iStock Addio a Federico Frusciante

Non solo recensioni, Federico Frusciante era un critico attento e appassionato, in grado di notare nodi non visibili ai più e di far amare il mondo del cinema di ogni genere. Celebre su Youtube ci lascia a soli 52 anni, improvvisamente, creando un vuoto nel cuore degli appassionati che sulla piattaforma avevano imparato a conoscerlo ed amarlo. A renderlo noto è stata la famiglia, pubblicando un messaggio sui profili social del creator. Come spesso accade nei casi di scomparsa prematura non sono pochi a chiedersi sbigottiti quali siano le cause della morte di Frusciante. A rispondere, senza entrare in dettagli che vengono giustamente tenuti nel massimo riserbo è stata la famiglia stessa.

Com’è morto Federico Frusciante

“È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”. Così si legge nel post sulle pagine social di Frusciante. Un nota scritta dalla famiglia che continua: “Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12”. Un messaggio breve, ma che raccoglie tutto il dolore di una famiglia che sta affrontando una perdita grave e prematura.

Una scomparsa che ha colto tutti di sorpresa e non sono stati pochi quelli che hanno voluto dedicare all’amico o collega parole di cordoglio e addio. Lo youtuber toscano era protagonista, insieme a Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, del format e collettivo chiamato Criticoni, seguitissimo sul web per le loro recensioni su film e riflessioni sul cinema. Per oltre vent’anni è stato il titolare dello storico negozio di film a noleggio di Livorno Videodrome, personaggio molto conosciuto in città anche per il suo modo schietto di commentare le pellicole cinematografiche.

Non si hanno informazioni sulla reale causa della morte di Federico Frusciante o su come sia morto. Sembra che sia stato colpito da un malore improvviso, ma non vi sono specifiche o approfondimenti su questo.

Chi era Federico Frusciante

Nato il 28 agosto 1973 a Pontedera, in provincia di Pisa, Federico Frusciante aveva aperto nel 1998 Livorno, in Via Magenta 85, un negozio di noleggio e vendita di film, trasformato poi in uno store indipendente, il Videodrome. Poi però con l’avvento dello streaming e della conseguente crisi delle videoteche, una volta chiuso il negozio, ha saputo portare sul web la sua passione, e con successo, arrivando ad avere centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social tra Instagram, Facebook e YouTube.

Frusciante era anche un musicista, un attore e un compositore. Aveva collaborato con riviste come FilmTv, Nocturno e blog specializzati. Ad essere noto, criticato ed amato era il suo stile schietto, sempre diretto ed efficace. Accento livornese e battute colorite ne hanno fatto un’icona e saranno in molti a ricordarlo per la sua unicità.