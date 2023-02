Federica Pellegrini su Instagram: “Che botta”. La foto preoccupa i fan

Fonte: IPA Venezia 79, Pellegrini e Giunta: look con spacco e total black per la Divina

Negli ultimi mesi la vita di Federica Pellegrini è decisamente cambiata: si è sposata con il suo Matteo Giunta, e ha preso parte alla nuova edizione di Pechino Express proprio insieme al marito. Da quando è convolata a nozze, in tanti le hanno chiesto quando arriverà il primo figlio (e ha anche risposto su Instagram). Sul social, nella giornata del 9 febbraio, ha condiviso una foto che ha preoccupato i fan: cos’è successo alla Divina?

Federica Pellegrini, la foto su Instagram preoccupa i fan

Il 9 febbraio, la Divina ha condiviso una foto su Instagram: “Che botta”, ha scritto, senza aggiungere ulteriori dettagli, in cui appare in evidente stanchezza. Proprio in questi giorni, Federica Pellegrini ha scelto di trascorrere le vacanze in montagna, a Livigno, e sta prendendo anche lezioni di sci. Naturalmente, avendo molto più tempo a disposizione dopo aver lasciato il nuoto, si sta dedicando a nuovi hobby e attività.

Dal momento in cui nella didascalia a corredo della foto ha messo una emoticon con il termometro, si presume che abbia la febbre. Non a caso, una utente ha scritto sotto il suo post: “Australiana? Una settimana di febbre a 39 e da due settimane cerco di riprendermi”. In tanti poi le hanno chiesto: “Influenzata?”. O ancora: “Ma non stavi sciando?”. In molti hanno pensato infatti a una caduta dagli sci.

Federica Pellegrini, la felicità con Matteo Giunta dopo le nozze

Sono mesi speciali, questi, mesi in cui la Pellegrini ha dovuto trovare una propria routine, dopo aver lasciato il nuoto. La Divina, infatti, si è sposata a fine agosto con Matteo Giunta: nozze in grande stile, a Venezia, dove hanno davvero conquistato tutti con la loro passione e felicità. Con la cartolina della Laguna, si sono promessi l’eternità. Da quando però si sono uniti in matrimonio, sono anche iniziate le “solite” domande, ovvero quelle sui figli.

“Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, pazienza, ma la mia vita andrà avanti comunque”, ha risposto la Divina su Instagram in un video.

La partecipazione a Pechino Express 2023

Il docu-reality di Sky Uno – Pechino Express – ha visto la partecipazione di innumerevoli concorrenti, tra cui anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Condotto da Costantino Della Gherardesca e da Enzo Miccio – un duo frizzante ed esplosivo – al momento conosciamo il cast e il percorso tra India, Borneo Malese e Cambogia. Non c’è una data ufficiale di inizio – nel 2022 è andato in onda da marzo a maggio – in ogni caso è certa la partenza in primavera. E non vediamo proprio l’ora di ammirare la coppia, le loro avventure e come hanno affrontato il docu-reality. Siamo certi al meglio delle loro possibilità.