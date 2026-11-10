Fabrizio Corona e Stefano De Martino, in che rapporti sono oggi (e le frecciate del passato)

IPA Fabrizio Corona e Stefano De Martino

“Non con me, Fabri, non farlo con me, ti prego”. Queste parole, pronunciate davanti al portone di casa, fanno intuire il rapporto oggi tra Stefano De Martino e Fabrizio Corona. La scena è contenuta nel video che l’ex re dei paparazzi ha pubblicato il 9 novembre sul suo canale YouTube, primo capitolo di una nuova serie intitolata King of P. Nel filmato, oltre ai pedinamenti e ai tentativi di avvicinare Belen e Cecilia Rodriguez a Milano, c’è anche un inseguimento in auto per le strade della città, con un obietivo: avvicinare Stefano. Ma in che rapporti sono oggi?

Fabrizio Corona e Stefano De Martino, dall’amicizia alle frecciate

Le loro strade si sono incrociate nel 2012, quando Belen Rodriguez ha lasciato Fabrizio Corona e ha cominciato la storia con l’allora ballerino di Amici Stefano De Martino. All’inizio quest’ultimo ha mostrato nei confronti del predecessore un garbo quasi inatteso. Nel febbraio 2013, in un’intervista, aveva difeso Corona, appena finito in carcere dopo la condanna definitiva: “C’è stata una durezza particolare contro di lui, l’esempio che la giustizia non è uguale per tutti”, aveva detto, definendo la pena “esagerata”.

Corona, negli anni, ha raccontato a modo suo quei mesi. Ospite di Domenica In nell’ottobre 2023, ha ricordato di aver incrociato Belen su un volo quando lei era già incinta di Santiago, il primo figlio avuto con Stefano: “Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista”. E ha aggiunto una frase: senza la sua detenzione, a suo dire, quella storia non sarebbe mai cominciata.

Le punzecchiature sono arrivate soprattutto dopo l’ultima rottura tra Belen e Stefano. Nel luglio 2023, sul suo canale Telegram, Corona aveva parlato di presunti tradimenti del conduttore. Nel giugno 2024, il tono era cambiato: “Io e Stefano De Martino andiamo d’accordo, l’altro giorno ci siamo visti dal vivo, abbiamo un ottimo rapporto di amicizia”. Lo aveva perfino incoronato “il nuovo Amadeus”, senza rinunciare alla stoccata: “Deve ringraziare me che sono finito in galera e Belen che ha scelto lui”.

Ma la tregua si è incrinata di nuovo. Nel luglio 2025, in una puntata del suo format su YouTube, Corona ha descritto De Martino come “ossessionato dalle donne”, attribuendogli numerosi flirt. Anche in quel caso il conduttore ha preferito il silenzio. Oggi tra i due resta una distanza educata ma netta, che De Martino ha riassunto davanti alle telecamere con quattro parole.

L’inseguimento a Milano

Tutto nasce dalle rivelazioni che Corona aveva lanciato a fine agosto nel suo format Falsissimo. Secondo il suo racconto, Belen gli avrebbe confidato di essersi avvicinata a Ignazio Moser quando lui era già fidanzato con la sorella Cecilia. Accuse respinte con forza dalla conduttrice e showgirl: “Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui”, aveva risposto, annunciando di averlo denunciato.

Non riuscendo a ottenere una parola dalle sorelle, Corona ha deciso di rivolgersi all’ex marito di Belen, convinto che conoscesse la verità. La sera del 14 ottobre lo ha seguito in macchina mentre De Martino si spostava in scooter per il centro di Milano. Qualche giorno più tardi il faccia a faccia c’è stato davvero. Corona ha aspettato il conduttore all’ingresso di casa e lui lo ha salutato con cordialità, invitandolo però a lasciar perdere. Alla domanda finale, “come si è potuti arrivare a tutto questo?”, De Martino non ha risposto ed è entrato in casa, ripetendo solo quel “non con me”.