Fabrizio Corona contro il Tapiro di Striscia a Belen: “Mancanza di rispetto”

Fonte: IPA Fabrizio Corona contro Striscia

Fabrizio Corona sta vivendo il suo momento felice dopo la nascita del figlio Thiago, ma si è preso un momento per commentare quanto accaduto a Striscia la Notizia nella puntata andata in onda il 1° gennaio. Valerio Staffelli ha raggiunto Belen Rodriguez – che, ricordiamo, è una storica ex di Corona – per consegnarle il suo 32esimo Tapiro d’Oro. Nulla di strano, almeno in teoria: secondo l’ex re dei paparazzi quella del TG satirico di Antonio Ricci è stata una “mancanza di rispetto”, considerato il momento delicato che la conduttrice sta vivendo.

Fabrizio Corona contro Striscia la Notizia

Le parole di Fabrizio Corona hanno fatto capolino tra le storie del suo profilo Instagram. “Ho visto ora la consegna del Tapiro a Belen. Non mi è piaciuta”, ha esordito così, mettendo da parte per un momento le dediche al figlio Thiago e alla compagna Sara Barbieri.

“Da 30 anni lotto con gli artisti che si lamentano dei paparazzi troppo assillanti, dei giornalisti che scrivono sempre e spesso a sproposito, provando a spiegare che se scegli di essere famoso e fare un lavoro mediatico che ti rende popolare, visto che godi dei privilegi, devi assolutamente accettare anche tutto il resto. Non puoi e non devi lamentarti”, ha proseguito.

La conclusione, infine, è piuttosto dura con un attacco diretto al TG satirico di Antonio Ricci e al comportamento avuto con la sua storica ex: “Questo Tapiro a Belen non è satira, è violenza pura. Mancanza di rispetto per quello che sta attraversando lei e la sua famiglia. Striscia ha toccato il fondo. E quando tocchi il fondo o sei capace a rinnovare o perdi dignità distruggendo tutto quello che hai rappresentato”.

Corona è stato anche chiamato in causa da Valerio Staffelli nel corso della consegna del premio: “Non l’abbiamo più vista come eravamo abituati a vederla una volta. Come mai, cosa sarà successo? I suoi ex vanno ovunque, ho visto Stefano [De Martino, ndr] coi pacchi, sta spaccando. Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé”, le ha detto. Poi una serie di commenti incentrati sugli uomini, i flirt e in generale la sua vita sentimentale ai quali Belen Rodriguez ha ironicamente risposto: “Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica. Voglio stare da sola, un po’ in pace.

Un momento difficile per la famiglia Rodriguez

Non è la prima volta che Belen Rodriguez viene tirata in ballo a proposito di uomini e relazioni passate o recenti e la sua risposta ha dimostrato, ancora una volta, che è una donna che non si tira mai indietro e capace di grande autoironia. Tutto questo nonostante la sua famiglia non stia vivendo un momento semplice, ciò a cui Corona ha fatto riferimento su Instagram.

Il padre di Belen, Gustavo, è rimasto vittima di un grave incendio che gli ha provocato diverse ustioni di secondo grado sul volto e sulle braccia. Ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano, soltanto dopo quasi un mese le sue condizioni si sono stabilizzate, consentendogli di tornare finalmente a casa dalla moglie Veronica Cozzani. Sia Cecilia che Belen hanno celebrato la bella notizia con dei post su Instagram: “So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa”, ha scritto la conduttrice.