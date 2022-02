Eva, Kim, Priyanka: il segreto dei loro capelli è lo stesso (e costa poco)

Eva Mendes, le sorelle Kardashian, Priyanka Chopra, attrici e celeb tra le più famose e belle dello star system, seppur lontanissime tra loro, per frequentazioni e diversa attitudine a gestire la propria privacy (tanto Eva è riservata e anti social quanto Kim è una delle influencer più “esposte” al mondo), hanno un qualcosa in comune. E non si tratta di un ex fidanzato né tantomeno di proprietà o attività, ma di un segreto che riguarda la loro bellezza, o meglio hair-beauty.

Un ingrediente naturale e a buon mercato che hanno rivelato essere l’ingrediente miracoloso per avere chiome folte, lucenti e nutrite.

Tanto Eva quanto le Kardashian e Priyanka sono fan sfegatate dell’olio di cocco per la cura dei loro meravigliosi e iconici capelli.

Eva Mendes, fan numero uno dell’olio di cocco

Eva ha sostenuto più volte nelle interviste di essere una grande fan dell’olio di cocco e di usarlo come trattamento. Lo lascia tra i capelli, indossa una cuffia da doccia e ci dorme durante la notte. Il trucco, dice l’attrice, è “stare lontani dal cuoio capelluto” e possibilmente “provarlo prima sulle punte per vedere se ti piace per ottenere quella lucentezza in più”.

E l’olio di cocco Eva non lo usa soltanto per i capelli: “Lo uso anche sul mio viso e sul mio corpo. Non potrei vivere senza”, ha confessato di recente alla ABC. Gli usi dell’olio di cocco sono molteplici all’interno della sua beauty routine: per la rimozione del trucco, come idratante, “combino con yogurt e sale di grano per esfoliare”, ha rivelato poi l’attrice a Glamour.

Le sorelle Kardashian ossessionate all’olio di cocco

Kim è anche letteralmente fissato con l’olio di cocco per la cura dei suoi capelli, così come le sue sorelle.

Khloé ha condiviso su Instagram il suo amore per l’olio di cocco, e attribuisce alla sua routine notturna a base di olio di cocco la sua chioma spessa e morbida. Anche la maggiore, Kourtney, nota per il suo amore per le alternative olistiche e salutari, usa l’olio di cocco per i suoi capelli.

Priyanka Chopra: l’olio di cocco, segreto della nonna

Priyanka Chopra attribuisce a sua nonna il merito di averle insegnato l’olio di cocco per la cura dei capelli. Parte della sua tradizione indiana consiste nell’usare l’olio di cocco per i trattamenti dei capelli due volte al mese. Mantiene il cuoio capelluto idratato e i capelli sani.