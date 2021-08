Eva Henger, il ricovero in ospedale dopo il malore: “Ero convinta di morire”

Al settimanale Oggi, Eva ha spiegato di aver sofferto sempre d'ansia. Un problema nato dopo la morte di Riccardo Schicchi, grande amore della sua vita e padre dei figli Mercedesz e Riccardo Jr. Scomparso a causa di una grave forma di diabete mellito, il produttore ha avuto al suo fianco, sino all'ultimo istante, l'ex moglie. "Avevo assistito alla fine di quest'uomo che aveva contato tanto per me e per i miei figli - ha spiegato -. E quando dico fino all'ultimo, intendo, fino all'ultimo saluto, quando chiudono e inchiodano la bara: una cosa che sconsiglio a chiunque perché resta un trauma difficile da elaborare. Be', da lì in poi ho cominciato a fare fatica: mi venivano questi attacchi, ma poi riuscivo a farli passare".

Un problema divenuto ancora più grave dopo un nuovo shock, la morte di Janosh, autista di famiglia, scomparso dopo un malore proprio di fronte alla Henger. "Janosh mi è morto tra le braccia - ha raccontato - È stato terribile. Appena chiudevo gli occhi rivedevo la scena, sentendomi impotente". Da lì il crollo, arrivato all'improvviso una mattina: "Ho iniziato a sentire il cuore battere - ha spiegato l'attrice -, soffro di extra-sistole, poi ho cominciato ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. Inizio a tossire e mi sento svenire: ho pensato mi stesse accadendo quello che era accaduto a Janosh. Ero convinta di morire e a quel punto mio marito mi ha portata in ospedale".

In ospedale Eva ha ricevuto le cure dei medici che hanno tentato anche di rassicurarla, ma è stato tutto inutile. Solo dopo dieci ore l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha iniziato a sentirsi meglio. Insieme a lei il marito Massimiliano Caroletti e la figlia più piccola, Jennifer. Assente Mercedesz Henger, la primogenita dell'attrice, con cui i rapporti si sono interrotti dopo alcune liti per via del legame della ragazza con Lucas Peracchi. "Purtroppo non c'è rapporto - ha ammesso -. Non mi ha cercato, ma io ci sono e ci sarà sempre per lei. È mia figlia, se avesse bisogno di me sa dove trovarmi".