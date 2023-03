Enrico Nigiotti è diventato papà: la dedica su Instagram è un inno alla vita

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Enrico Nigiotti aveva annunciato la gravidanza della sua compagna con una gioia immensa e adesso, con il cuore che esplode, il fatidico giorno è finalmente arrivato: è diventato papà. Il cantautore ha condiviso il primo scatto dei gemelli sul suo profilo Instagram e, con tutta la dolcezza e la maestria nell’uso delle parole che da sempre lo contraddistingue, ha dato loro un benvenuto poetico e toccante. Un bellissimo inno alla vita.

Enrico Nigiotti è diventato papà, la prima foto dei gemelli

Nelle parole di Enrico Nigiotti c’è tutta la gioia di un uomo che per la prima volta ha potuto finalmente vedere e abbracciare per la prima volta i propri figli, Maso e Duccio, nati il 13 marzo 2023 (rispettivamente alle 11.34 e alle 11.35).

Che la paternità fosse importante per l’ex di Amici non era di certo un segreto: l’annuncio della gravidanza della compagna Giulia Diana, accompagnato da una foto del pancione, aveva colpito tutti e non solo perché giunto inaspettato, ma anche per la palpabile trepidazione nelle sue parole. “Mentre crescete dentro Mamma – aveva scritto lo scorso dicembre -, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato“.

L’attesa è finita e Nigiotti ha presentato ad amici e follower di Instagram i gemelli con uno scatto a dir poco irresistibile. I gemelli sono avvolti insieme da una coperta con le manine che si intrecciano nell’accenno di un primo abbraccio fraterno. E poi c’è la grande mano del “babbo”, pronto a proteggerli e a donargli tutto l’amore possibile.

La dedica di Nigiotti per i figli è un inno alla vita

Quella mano così grande e imponente che si poggia dolcemente sui due piccoli gemelli appena nati è la stessa che per loro ha scritto la dedica più dolce. Perché è vero che un genitore deve essere una guida per i propri figli e che occorrano delle “regole”, ma d’altra parte la vera responsabilità di una mamma e di un papà dovrebbe essere quella di consentire loro di esprimersi liberamente. Di essere sempre e comunque sé stessi, con orgoglio e senza alcuna vergogna.

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei – si legge a corredo della prima foto dei gemelli -. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita”.

Gli auguri dei VIP per papà Enrico Nigiotti

Neanche a dirlo, dopo poche ore dalla pubblicazione del post si è riversata una pioggia di commenti per il lieto evento. Non potevano mancare gli auguri di Emma Marrone, con la quale Enrico Nigiotti ha condiviso l’avventura di Amici di Maria De Filippi (e dove ha conosciuto l’ex fidanzata Elena D’Amario). “Auguri Nigio” ha scritto, seguito da un piccolo cuore rosso.

E ancora tanti messaggi da amici e colleghi come Laura Pausini (che ha appena festeggiato i 30 anni di carriera), Stefano De Martino, Federico Rossi e Alessandra Amoroso, a cui si sono aggiunti via via anche quelli della “Zia” d’Italia, Mara Venier, e di Anna Pettinelli.