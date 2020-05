Enrico Nigiotti e il no ad Amici Speciali: “Ho perso una persona cara”

Enrico Nigiotti non ci sarà ad Amici Speciali. Nonostante i rumors fossero circolati nelle settimane scorse, il cantante ha voluto precisare di persona, sui social, la sua mancata presenza e le motivazioni che l’hanno spinto a declinare l’invito.

Il nuovo show di Maria De Filippi, che inizierà venerdì 15 maggio e andrà avanti per 4 puntate, vedrà la presenza di vecchie glorie del programma (qui tutti i nomi) e una giuria composta da Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Gerry Scotti.

Enrico, invece, ha dovuto dire di no e su Instagram ha spiegato le ragioni:

Ho un bellissimo rapporto con Maria e sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui