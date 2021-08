Enrica Tarolla, l’amica speciale di Massimo Boldi: “43 anni di differenza, ma ci capiamo”

editato in: da

Enrica Tarolla è l’amica speciale di Massimo Boldi a cui l’attore ha dedicato un lungo post su Instagram, parlando del loro legame. Nonostante i 43 anni di differenza infatti i due hanno creato un bellissimo rapporto fatto di consigli reciproci e confidenze. Occhi di ghiaccio e un lavoro come manager, Enrica è apparsa in una foto sul profilo dell’attore e comico.

Nello scatto i due sorridono insieme durante una giornata in spiaggia. “Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza – ha scritto Boldi -. Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo. Ma come puoi Massimo essere amico di questa ragazza? – continua ancora lui – È una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi”.

Dal 1973 al 2004, Massimo Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo, grande amore della sua vita, da cui ha avuto le figlie Micaela, Manuela e Marta. Dopo la morte della moglie, Boldi ha vissuto una lunga storia d’amore con Loredana De Nardis, 47 anni, da cui si è separato, con grande dolore, dopo 14 anni di amore. In seguito l’attore ha iniziato una relazione con Irene Fornaciari, imprenditrice 42enne, e con Anita Szacon, 40enne di origine polacca che lavora nel settore della bellezza.

“La verità è che non mi rassegno – aveva raccontato qualche settimana fa l’attore a Oggi -. Che butto il cuore sempre oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto la donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro. L’età? Non è colpa mia. Sono accerchiato da ragazze bellissime, piene di verve e simpatia, che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature”.