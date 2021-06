Massimo Boldi innamorato di Anita Szacon: “Si ritrae, ha un carattere impossibile”

editato in: da

Massimo Boldi non si arrende e tenta ancora la carta dell’amore. L’attore milanese, amato dal pubblico per il successo dei suoi cinepanettoni, si è detto nuovamente innamorato di una splendida (e giovanissima) giornalista polacca.

Anita Szacon, questo il nome della donna che ha conquistato il cuore di Cipollino, ha 41 anni e lavora come cosmetologa in una farmacia di Roma. La sua bellezza e il suo carattere lo hanno rapito subito, anche se – almeno per il momento – sembra che il treno dell’amore non sia ancora partito.

A beccare la nuova coppia sarebbe stato il settimanale Oggi, al quale Boldi ha rilasciato anche qualche confessione in più sul loro rapporto: “Se sono innamorato? Credo di sì, perché ha un carattere impossibile: solo un uomo innamorato potrebbe resistere. È spigolosissima Mi piacciono la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità. Ma per ora c’è solo una bella amicizia fra noi. Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”.

La sua passione per le donne molto più giovani di lui è cosa nota da tempo, anche se – in questo caso – sarebbe lei a muoversi con cautela prima di aprirsi a una relazione sentimentale. Massimo Boldi ci sta comunque lavorando: “La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore sempre oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto la donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro. L’età? Non è colpa mia. Sono accerchiato da ragazze bellissime, piene di verve e simpatia, che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature”.

Con la moglie Marisa sempre nel cuore, Massimo Boldi ha deciso di continuare a cercare la compagna della sua vita, ma nel rispetto di se stesso e della sua famiglia: “Io non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie. Loro hanno la loro vita, i loro impegni, sono io che poi mi ritrovo a fare i conti con il silenzio e con le paure. Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato. Se esista davvero la compagna per me”.

La storia con Irene Fornaciari si è conclusa definitivamente ma senza rancori: “È stata una bella relazione, anche intrigante. Ma io non amo gli aut-aut” (GUARDA IL VIDEO IN ALTO SUL RITORNO DI FIAMMA).