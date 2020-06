Emma: la foto dolcissima con mamma, papà e fratello

editato in: da

Emma Marrone non ha mai nascosto il profondo legame con la sua famiglia. La cantante salentina, che ha compiuto 36 anni poco meno di un mese fa, ha omaggiato ancora una volta l’amore che prova per i genitori e per il fratello Francesco con un dolcissimo scatto che li ritrae tutti e quattro assieme.

La foto, pubblicata su Instagram e commentata da diversi Vip tra cui la neo 30enne Elena D’Amario, è stata accompagnata da una caption che la descrive perfettamente. “Sorridiamo tutti nello stesso modo”: queste le parole scelte da Emma Marrone per descrivere uno scatto che, effettivamente, vede lei, i suoi genitori Rosario e Maria e suo fratello Checco immortalati in un momento di serenità.

Emma, che si prepara a una stagione lavorativa a dir poco impegnativa che la vedrà occupare uno degli scranni dei giudici di X Factor, nella foto indossa un abito a fiori e ha i capelli raccolti a mezza coda. La cantante di Aradeo tiene una mano sulla spalla del fratello Francesco, classe 1987.

I due fratelli Marrone sono molto uniti. Nel settembre 2017, in occasione del compleanno di Checco, Emma gli ha dedicato un bellissimo pensiero su Instagram, sottolineando che, anche se sta crescendo, per lei sarà sempre il “piccolo Checco dai boccoli biondi”. Come sopra accennato, nella foto sono presenti anche i genitori.

La voce di successi come Io Sono Bella deve al padre Rosario la sua passione per la musica. L’uomo, infatti, ha suonato la chitarra in due band, i Karadreon e gli H2O. Grazie al percorso con questi gruppi musicali, Rosario ha iniziato a portare Emma sui palchi dei concerti, notando, fin dalla più tenera infanzia della figlia maggiore, un’oggettiva predisposizione da parte sua.

Ci ha visto lungo, non c’è che dire! Da allora sono passati tanti anni e, oggi come oggi, Emma è una delle regine della musica italiana, un’artista con all’attivo sei album in studio e uno dal vivo e una donna che ha saputo sempre rialzarsi con gioia e resilienza ogni volta che la vita le ha messo davanti un ostacolo.