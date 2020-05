Amici, Gaia e Giordana si confessano a Verissimo ed Elena D’Amario lascia lo show

editato in: da

Anche questo sabato pomeriggio è tornato puntuale l’appuntamento con Verissimo: Silvia Toffanin ha riadattato il programma, mandando in onda tanti videomessaggi registrati dai vip in questi giorni, che hanno intervallato le interviste più belle e interessanti dell’ultima edizione.

Tra un intervento e un altro, Gaia Gozzi e Giordana Angi, protagoniste delle ultime due edizioni di Amici, hanno aperto il loro cuore mandando un video messaggio alla conduttrice.

Le due giovani cantanti, impegnate in questi giorni nel programma Amici Speciali, hanno raccontato la loro esperienza nel talent firmato da Maria De Filippi, che ha permesso loro di ritornare su quel palco che hanno tanto amato: “Io in realtà non me ne sono mai andata da questo palco, ho fatto il campeggio in uno dei camerini subito dopo la quarantena!”, ha detto scherzando Gaia, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, terminata solo poche settimane fa.

Anche Giordana ha parlato delle emozioni suscitate da questa esperienza: “Sono contenta ed emozionata di stare qui, è una famiglia, un posto a cui sono molto legata, quindi è sempre un onore poter tornare qui”.

Poi ha raccontato come è nato il suo nuovo singolo Amami adesso: “Era marzo, era appena iniziato questo periodo di isolamento, era proprio una lettera a me stessa. Questo periodo di reclusione mi ha permesso di riflettere molto”.

Gaia e Giordana proprio ieri sera, durante la puntata di Amici Speciali, hanno regalato grandi emozioni duettando insieme sulle note del brano La Cura di Franco Battiato, riuscendo a far commuovere anche Gerry Scotti.

Nel frattempo però, il cast del programma della De Filippi si alleggerisce di un membro fondamentale: Elena D’Amario infatti, proprio nelle scorse ore, ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram di aver lasciato la trasmissione.

Gli osservatori più attenti avevano già notato la sua assenza ieri ad Amici Speciali, edizione però particolare, con lo staff ridotto al minimo per garantire le distanze di sicurezza durante le esibizioni. La D’Amario, che negli anni ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti, ha augurato buona fortuna alla sua “famiglia” di Amici:

Un In bocca al lupo speciale alla mia Amici Family per stasera!!!! Performers, squadra tecnica, tutti!!! Vi guarderò e applaudirò with Love!!!

Non è la prima volta che la ballerina si allontana dal programma di Maria De Filippi: non ha partecipato ad alcune edizioni di Amici mentre era impegnata in America a lavorare con compagnie famose a livello internazionale. Dal suo post però è abbastanza chiaro che in questo periodo ha portato a termine un altro progetto, che non le ha permesso di arrivare all’ultima puntata di Amici Speciali.