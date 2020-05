Amici Speciali, il meglio e il peggio della terza puntata

editato in: da

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

Ieri sera abbiamo assistito alla semifinale di Amici Speciali, lo spin off del celebre talent show di Maria De Filippi. La penultima puntata è stata costellata di splendide esibizioni e di momenti di commozione, e per una volta le risate che hanno caratterizzato gli scorsi appuntamenti hanno lasciato spazio addirittura a qualche confessione fatta con voce tremante.

A dare simbolicamente il via alla semifinale è stato Gerry Scotti, che ha salutato con entusiasmo il pubblico presente per la prima volta da quando è iniziato lo show: “Che bello, c’è anche il pubblico stasera”. La sfida è entrata subito nel vivo, senza i consueti scherzi ai quali ormai eravamo pronti ad assistere. La serata è stata intensa, con tantissime esibizioni che si sono susseguite l’una via l’altra. E che il livello fosse alto lo si è capito sin da subito: ciascuno dei 12 concorrenti, dopo aver scoperto il nuovo meccanismo del gioco, ha dovuto mettere in campo tutta la propria bravura per convincere i giudici e arrivare alla finale.

Tra interpretazioni commoventi e performance un po’ azzardate, la puntata è proseguita intrattenendo egregiamente il pubblico. I momenti che ci hanno colpito di più? Sicuramente l’esibizione di Stash con i The Kolors in Non è vero, che ha confermato al pubblico le incredibili doti da intrattenitore del giovane artista. Ma anche il duetto di Gaia Gozzi e Giordana Angi, che hanno intonato splendidamente La Cura, capolavoro di Franco Battiato. “Io adoro questa canzone e loro sono state bravissime, mi hanno messo il balsamo dopo che gli altri mi hanno scatenato” – ha dichiarato Gerry Scotti. Giordana tuttavia, nonostante un’altra bellissima esibizione sulle note di Edith Piaf, non ha convinto del tutto.

La semifinale si è rivelata essere anche il momento perfetto per qualche piccola confessione. Michele Bravi, che in queste puntate ci ha regalato davvero molte emozioni, ha aperto il suo cuore a Maria De Filippi: “Tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare, mentre tutti gli altri mi chiedevano come stavo. Io devo ringraziare te e i miei colleghi, perché mi avete aiutato a tornare qua sul palco“.

Nel corso della serata, Maria ha omaggiato tutti gli artisti in gara con dei brevi video che ripercorrono la loro carriera. È stata un’occasione per commuoversi e rivivere grandi emozioni: “La mia vittoria l’ho avuta entrando qui, per la prima volta, dopo cinque anni di tentativi” – ha ricordato Giordana. E Irama, davanti al filmato a lui dedicato, non ha potuto nascondere i suoi occhi lucidi.

Naturalmente, non sono mancati momenti divertenti. Per Sabrina Ferilli, vittima preferita degli scherzi di Maria De Filippi nelle scorse puntate, è arrivata l’occasione di vendicarsi. La conduttrice si è ritrovata infatti a dover affrontare un classico giochino divertente, un quiz con domande difficilissime: ad ogni errore, la De Filippi è stata costretta a rompersi un uovo in testa. Siamo ragionevolmente sicuri che Maria troverà il modo di “rispondere” a questa sfida: “Tanto c’è un’altra puntata!” – ha affermato con tono poco rassicurante (per Sabrina).

Concludiamo con una nota di gossip: dopo essere stati a lungo al centro dell’attenzione per il loro presunto flirt, Gaia Gozzi e Alberto Urso lasciano spazio a Stash. Ieri sera infatti Maria ha rivelato: “Sai che ti voglio bene. Poi quest’anno hai fatto una cosa molto importante, bellissima. Una cosa che resterà sempre fra di noi. Un nostro segreto“. Inutile dire che tutto ciò ha scatenato la curiosità dei fan, pronti a tutto pur di scoprire quello che è accaduto. Ci verrà svelato qualche indizio durante la prossima puntata?

A proposito, la finale di Amici Speciali si avvicina ormai a grandi passi, e l’attesa è incredibile. Ad aggiudicarsi il diritto di accedere all’ultima puntata, dopo una gara senza esclusione di colpi, sono stati Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash. Siamo sicuri che il prossimo appuntamento sarà strepitoso, proprio come i precedenti.