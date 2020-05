Amici Speciali, Michele Bravi apre il suo cuore a Maria e la ringrazia

Una puntata ricca di emozioni quella della semifinale di Amici Speciali, il programma che ha riportato in televisione alcuni dei più amati protagonisti delle passate edizione del talent show. Come sempre la De Filippi è riuscita a toccare il cuore dei telespettatori, ricordando il primo incontro con Michele Bravi.

Il momento più commovente della puntata è stato infatti l’intervento del giovane cantante. La conduttrice ha raccontato del loro primo confronto, lo scorso anno a gennaio, in seguito a un messaggio di Michele su whatsapp, “lungo ed educatissimo”, con un approccio che lei ha definito “in punta di piedi”:

Il tuo non era un messaggio invadente, era più un messaggio del tipo: ‘Se mi tendi la mano sono contento’. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di questo silenzio che è durato tanto, della difficoltà del palco, la paura del pubblico, di tornare a cantare. Ma tu questo mostro del silenzio l’hai affrontato.

Bravi, con gli occhi rossi e la voce tremante, ha allora voluto ringraziare la conduttrice, che è stata fondamentale in uno dei momenti più difficili della sua vita:

Se penso a l’anno scorso, attorno a me c’era veramente solo il silenzio. Tu sei stata la prima persona – perché davvero lo credo – che mi ha chiesto di cantare, mentre tutti gli altri mi chiedevano come stavo. Io devo ringraziare te e i miei colleghi, perché mi avete aiutato a tornare qua sul palco. Sai, la prima volta che si rompe il silenzio può esserci un rumore o una melodia, e in questo caso è uscita fuori una melodia. Mi piacerebbe tanto continuare a cantare e rompere ancora il silenzio.