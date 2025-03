Emily Ratajkowski, il nuovo taglio (sbagliato) con frangia: i dettagli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Emily Ratajkowski

Non importa quanto famose si possa essere, quanto ricche, quanto belle: certe rovinose esperienze al femminile che nella vita provvedono a causare una serie infinita di traumi – spesso indelebili – non risparmiano davvero nessuno. Insomma, a chi non è mai capitato di recarsi nel proprio salone di fiducia con tutte le migliori intenzioni, per poi uscirne scontente o, peggio, scioccate? Alcune di noi ne portano tuttora i segni, e l’ultima in ordine cronologico sembra essere Emily Ratajkowski. La supermodella statunitense al momento si troverebbe alle prese con un taglio da incubo, e incapace di porvi rimedio.

Emily Ratajkowski è una di noi: tutto sul suo taglio degli orrori

Persino le migliori modelle possono cadere vittime di pessimi parrucchieri e, di conseguenza, sfoggiare tagli di capelli a dir poco discutibili.

Quello che potremmo tranquillamente definire un tremendo cliché non è nient’altro che lo stringato riassunto di quanto sarebbe accaduto ad Emily Ratajkowski, la quale ha recentemente esordito su TikTok con quello che ha senza mezzi termini definito “il peggior taglio della mia vita”, citiamo testuali parole.

“È l’ora della storia, sì, ho un filtro perché ho il taglio di capelli peggiore della mia vita e ho bisogno di sentirmi carina. Ok, andiamo”, ha iniziato sconsolata Emrata, qualche istante prima di rivelare ai suoi followers una stratificazione di scalature esasperate miste ad una porzione un po’ troppo generosa di frangetta. “Pensavate che sarei stata divertente? Invece ho la frangia dietro la testa. Sembro un membro The Dare? Sembro Karen O? O sembro italiana? Che cosa sarebbe? Credo che il gentiluomo che mi ha fatto questo stesse cercando di ricreare un British shag, ma in ogni caso non è da me. Scioccante. Scioccante. Posso provare a nasconderlo, sapete? Ma al primo soffio di vento… beh.”

È stato questo l’esatto racconto che la diva ha fornito ai propri fan, condito di disperazione mascherata a sarcasmo, mentre presentava loro un hairlook indefinito – ed indefinibile – a metà tra uno scalato ed un audace geometrico.

Jellyfish cut o shag? Entrambi: Emily Ratajkowski lancia un nuovo taglio

Fortunatamente secondo la top model non vi è niente che non si possa sconfiggere a suon di ironia, nemmeno il più grave incidente di bellezza, e noi non potremmo trovarci più d’accordo di così. Ma per ora una cosa è certa: i tempi dell’impeccabile e vaporoso look alla Old Hollywood sono finiti, almeno per un po’. Al suo posto, ecco aggirarsi un esemplare di “scompigliata medusa” per le strade di New York. Le auguriamo solo abbia effettuato il taglio in fase di luna crescente.

La nostra Emrata al momento non sembra certo italiana, non inglese né tantomeno più americana. Perché sì, in fin dei conti a voler guardare bene il controverso hairstyle in questione è lampante la vaga somiglianza al cosiddetto “jellyfish cut” – forse meglio noto come hime haircut – dai contorni irregolari a ricalcare quelli inconfondibili dell’invertebrato marino, solo leggermente rivisitato.

Il punto di riferimento fornito al fantasioso hairdresser? Non una fotografia, non un pericolosissimo “fai tu”: l’ispirazione di quello rivelatosi infine un fallimentare cambio immagine sarebbe dovuta essere lei stessa qualche tempo prima, le regole base con cui presentarsi in un salone Emily Ratajkowski ha dimostrato di conoscerle bene, eppure non è bastato. Che dire, forse la prossima volta deciderà di approfittare di una ennesima, meritata vacanza nella sua amata Italia per concedersi un restyling.