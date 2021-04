Emilio Fede ricoverato in ospedale, le sue condizioni

editato in: da

Chi è Diana De Feo, moglie di Emilio Fede

Solo poche ora fa è stata riportata la notizia del ricovero in ospedale di Emilio Fede in gravi condizioni, e sui social si è scatenato un tam tam di preoccupazione sulla sua salute. In un breve comunicato è stato lo stesso giornalista a spiegare il suo stato e il motivo del ricovero.

Prima l’allarme per un ricovero causa Covid che ha fatto temere il peggio, poi una spiegazione da parte dello stesso Emilio Fede, che è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il motivo della sua permanenza nella struttura è una brutta, bruttissima caduta. Raggiunto dai giornalisti, Emilio avrebbe spiegato personalmente all’Adnkronos:

Sono tutto piegato, la testa, le braccia, tutto sommato sto bene. È stata un’esperienza drammatica, ho fatto una brutta caduta […] Sono curato dagli amici. Sono in piedi per miracolo.

Il suo quindi sarebbe stato uno scivolone nel vero senso della parola che sarebbe costato caro all’ex direttore del Tg4. L’episodio, inevitabilmente ha fatto scattare “l’allarme” sulla sua salute. Emilio Fede, che compirà 90 anni il prossimo giugno, il Covid però l’ha avuto veramente: era stato ricoverato a Napoli dopo un primo isolamento solo lo scorso novembre, in una struttura adibita proprio alle cure di persone contagiate senza sintomi gravi.

Giornalista, conduttore televisivo di ampia fama e scrittore, Emilio Fede si è fatto conoscere in tv per essere stato direttore di alcuni Tg sulle reti Mediaset (impossibile non pensare proprio al telegiornale di Rete 4 dove è rimasto dal 1992 al 2012). Sposato dal 1965 con Diana De Feo e padre di due figlie (Sveva e Simona), il nome di Fede è finito in alcune controversie giudiziarie importanti, ma dagli anni ‘90 è diventato un volto conosciuto nella cultura di massa come uno dei presentatori del Tg più famosi della televisione italiana. A riprova della sua popolarità, il nome di Fede compare anche in alcuni brani di rap italiani come gli Articolo 31 e i 99 Posse.

Non sono ancora chiare le dinamiche della caduta che è costata cara a Emilio, ma l’augurio è che possa spiegare lui stesso cosa è accaduto, una volta superato il ricovero ospedaliero. Di recente aveva dichiarato di voler rimanere a vivere proprio a Napoli, con sua moglie e “una popolazione straordinaria”.