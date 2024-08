“Emilio Fede ricoverato in casa di riposo”: come sta davvero

Fonte: IPA Emilio Fede

“Emilio Fede è ospite in una casa di risposo, ma sta molto meglio ed è felice di esserci”. Il 5 agosto, Dagospia ha lanciato la notizia dell’ex direttore di Studio Aperto ricoverato in un RSA di Milano, condividendo un video che ha destato grande preoccupazione sui social. Il giornalista Roberto Alessi ha confermato la notizia, ma come sta davvero? Fede sta bene, è felice di essere in una casa di riposo ed è molto contento del nipote, un Campione nel tennis.

Emilio Fede in casa di riposo: come sta

Facciamo chiarezza: come sta Emilio Fede? Un video, apparso sul profilo social Milano Nobile, è stato condiviso dal portale diretto da Roberto D’Agostino. “Il 93enne Emilio Fede è ricoverato da mesi in una RSA di Milano. L’ex Direttore di Studio Aperto saluta il suo amico Berlusconi”. Molti si sono preoccupati per le sue condizioni ma a fare maggiore chiarezza ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella2000.

“Emilio Fede è ospite in una casa di riposo. Come riporta Dagospia di Roberto D’Agostino, la notizia è più che esatta, però vorrei concluderla. Fede, a parte che è molto meglio dalle foto e dai video che sono girati sul web, ha un’immagine che ricorda sicuramente di più quando lo vedevamo da direttore del Tg4. Ma è molto contento di essere ospite dov’è”. Alessi ha aggiunto di averlo visto più di una volta e di aver avuto modo di chiacchierare con lui.

“Mi ha raccontato che sta molto bene, ma quando è entrato lì non stava più in piedi: era anche in una sedia a rotelle. Invece, adesso cammina e mi ha fatto vedere come cammina spedito. Tra l’altro, è presentissimo”, ed è un bene averlo aggiunto, considerando che molti commenti sul web hanno ipotizzato che potesse non essere lucido. “Lo va a trovare spesso la prima figlia quanto la seconda, ed è orgogliosissimo perché ha un nipote che pare che sia un campione nel tennis”. La notizia, quindi, non va intesa come negativa: in questi mesi in casa di riposo, ha avuto modo di lavorare su se stesso, tornando anche a camminare. “La cosa importante è che stia molto meglio“, ha aggiunto Elisabetta Guerreri, moglie di Alessi.

Le fake news su Emilio Fede

Le fake news sulla salute di Emilio Fede, negli ultimi mesi, sono cresciute in modo esponenziale, tanto che una delle ricerche su Google in tendenza a luglio è stata “Addio Emilio Fede”. Il 12 luglio si è anche verificato un equivoco abbastanza gravoso, considerando che si è diffuso a macchia d’olio sul web un fraintendimento sul funerale di Fede.

L’ex giornalista del Tg4 è tra i personaggi più colpiti da queste notizie false che creano allarmismi sui social. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931, quest’anno ha compiuto 93 anni: come riportato da Dagospia e confermato da Alessi, si trova in una casa di riposo, ma le sue condizioni di salute sono sotto controllo, tanto che ha ripreso a camminare, ed è sostenuto dalle sue figlie, Sveva e Simona, che vanno a trovarlo regolarmente.