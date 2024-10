Fonte: IPA Elodie

Elodie è stata una delle protagoniste delle diverse serate della Festa del Cinema di Roma, che ha avuto luogo nella capitale dal 16 al 27 ottobre 2024. La cantante ha percorso il red carpet della manifestazione con un meraviglioso abito a sirena rosso, che fasciava il suo fisico scolpito, ma qualcosa non è andata per il verso giusto perché ha ricevuto, oltre agli applausi dei fan, alcuni fischi dai fotografi presenti alla manifestazione.

La polemica dal red carpet si è trasferita sul web, dove diversi utenti hanno commentato quanto accaduto e l’atteggiamento dell’artista. Al centro della diatriba il suo comportamento, proprio nei confronti dei reporter, che Elodie avrebbe evitato, non fermandosi davanti alla loro postazione, per farsi scattare delle foto.

Elodie, i fischi dei fotografi

Elodie ha partecipato all’ultima Festa del Cinema di Roma, nel corso della serata del 26 ottobre 2024, apparendo bellissima con un abito aderente rosso fuoco. La cantante si trovava alla manifestazione nel ruolo di madrina di Save The Children che, alla kermesse cinematografica, ha presentato il documentario Fuori dai margini. La pellicola è stata creata per raccontare la bella realtà dei centri di aggregazione giovanile, Punti Luce, che festeggiano il loro primo decennio di vita.

Una causa importante che Elodie ha voluto sposare con la sua presenza, ma, la sua partecipazione al red carpet della manifestazione cinematografica non è stata esente da polemiche. In due video diffusi sul web, infatti, si vede che la cantante è stata oggetto di fischi che le sono stati indirizzati dai fotografi presenti alla manifestazione, per immortalare i look di tutti gli ospiti vip.

Nel filmato social sembra che, infatti, Elodie, dopo aver salutato affettuosamente i fan, presenti al margine della passerella e aver dispensato loro foto e autografi, abbia deciso di evitare i fotografi, dirigendosi direttamente in sala, senza passare dalla loro postazione sul lato opposto del tappeto rosso. Questa decisione avrebbe fatto infuriare i professionisti delle foto che, nel video, si sentono rumoreggiare e fischiare, mentre la cantante sale le scale del palazzo dove ha avuto luogo la proiezione.

Elodie, le critiche sul web

Il video che ritrae Elodie che, presumibilmente, decide di non concedere delle foto ai fotografi, accreditati alla Festa del Cinema di Roma ha fatto il giro del web, scatenando una polemica. Alcuni utenti, infatti, non hanno apprezzato il suo gesto, giudicandolo troppo altezzoso: “Ma chi si crede di essere?” e “Si è montata la testa”. Altri, invece, hanno ricordato i suoi esordi, notando un cambiamento nel suo modo di essere: “A pensare com’era ad Amici. Ha fatto un cambiamento, ma soprattutto se la tira troppo” e “Facciamo qualche passo a ritroso, quando era una concorrente di Amici… Chi di voi la ricorda?!”.

Non sono mancati, però, anche gli utenti che hanno voluto sostenere Elodie, anche in quest’occasione: “Ma se non sapete i motivi che parlate a fare? Ha preferito i fan ai fotografi!” e “Non vedo cosa ha fatto di male, stava salutando i fan e come si vede dalla sua reazione lei non ha proprio capito cosa stesse succedendo. Comunque l’invidia è una brutta bestia. Vai avanti per la tua strada perché sei una forza”.

Alcuni sostenitori hanno ipotizzato che la cantante non si fosse accorta di quello che stava accadendo: “Si é fermata a salutare tutti, fans e anche i fotografi a lei vicini, secondo me non se ne é assolutamente accorta e nessuno l’ha avvisata”, altri, invece, hanno ipotizzato che abbia voluto spendere il tempo a sua disposizione coi fan: “Ha preferito fare foto con le persone che stavano lì. Brava mille volte, poi gli stessi fotografi le faranno delle foto rubate, la seguiranno a destra e sinistra. Ha fatto bene”.