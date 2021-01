Elizabeth Hurley: topless sulla neve a 55 anni. È polemica in tv

editato in: da

Liz Hurley a 56 anni più bella che a 20. I suoi segreti

Elizabeth Hurley, modella e attrice, continua a deliziare i suoi follower, sui social, con scatti del passato e – soprattutto – del presente che evidenziano come a 55 compiuti (56 a giugno 2021), Liz sia ancora strepitosamente bella e non abbia nulla da invidiare alle modelle ventenni di oggi.

Capelli ancora lunghi e voluminosi, viso e pelle perfetti, una silhouette armonica e tonica, frutto di una buon agenetica e di qualche segreto. L’attività fisica costante in primis.

Liz, che è appena rientrata da una vacanza alle Maldive, di cui ha ovviamente postato numerosi scatti in bikini, sta trascorrendo la quarantena nella sua casa in Inghilterra, dove si diletta tra marmellate e buona (e sana) cucina. Ma soprattutto mantenendo un filo costante e diretto con i fan, attraverso i suoi account social.

E l’ultima foto pubblicata sulla sua pagina Instagram, che la vede in topless sulla neve, fasciata solo di un caldo cardigan di lana (Dsquared2, per chi se lo chiedesse), ha fatto il boom di visualizzazioni e commenti, ça va sans dire…

Tanto che il suo scatto è stato ripreso e commentato da Pier Morgan, il conduttore di Good Morning Britain, che l’ha rimproverata per l’abitudine di postare scatti eccessivamente sexy e audaci, spesso e volentieri scattati dal figlio. Cosa definita “inquietante”. Il giornalista le ha chiesto in diretta di vestirsi di più. Mentre la sua co-conduttrice Susanna Reid, difendeva Elizabeth – sostenendo che fosse “favolosa” e sottolineando che “la malizia è negli occhi di chi guarda“. E sbottando contro di lui “Fammi capire, dopo che le donne hanno superato i 50 anni, non sono più autorizzate mostrarsi senza veli?”

A questo punto aspettiamo la replica della diretta interessata..