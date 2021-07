Elisabetta Gregoraci, il padre di Pretelli le scrive: è caos

editato in: da

Elisabetta Gregoraci: Briatore, fidanzati, il figlio e la carriera

Il padre di Pierpaolo Pretelli scrive a Elisabetta Gregoraci e scatena il caos. Il Grande Fratello Vip è terminato ormai da mesi, ma l’ex moglie di Flavio Briatore e il compagno di Giulia Salemi sembrano ancora legati da un filo sottile.

Nella Casa di Cinecittà la showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia si erano avvicinati molto, tanto da ipotizzare la nascita di un amore. Mentre Pretelli sembrava particolarmente attratto dalla Gregoraci, la conduttrice aveva parlato semplicemente di “un’amicizia”. L’arrivo di Giulia Salemi nel reality aveva poi cambiato tutto, portando Pierpaolo a innamorarsi dell’influencer.

Oggi i due formano una coppia molto affiatata, proprio per questo motivo il messaggio inviato da Bruno, il papà di Pierpaolo, alla showgirl, ha fatto molto discutere. Su Instagram infatti è apparso un post che sarebbe stato scritto dal signor Pretelli. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, si legge in riferimento al grande successo di Battiti Live, la trasmissione condotta da Elisabetta Gregoraci.

La reazione dei fan di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è stata così violenta che poco dopo il post è scomparso. Il papà del modello ha cercato di giustificare quanto accaduto, ma le sue parole non sono bastate a placare la polemica. “La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?”, ha scritto un fan su Twitter.

Nel corso del GF Vip infatti i genitori di Pretelli erano apparsi entusiasti di fronte al feeling fra l’ex moglie di Briatore e il figlio, mentre la relazione con Giulia era stata accolta con meno entusiasmo. Pierpaolo ha sempre smentito l’esistenza di attriti fra la sua famiglia e la Salemi, ma anche con Ariadna Romero. L’attrice ed ex compagna di Pretelli, da cui ha avuto il figlio Leo, ha ribadito più volte l’assenza di qualsiasi problema. “Non c’è nessun problema, siamo tutti d’amore e d’accordo. Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli – ha spiegato, parlando anche direttamente di Giulia Salemi -. Tra l’altro è anche una mia amica, l’ho sempre detto”.