Elisabetta Gregoraci ha condiviso uno scatto in lingerie su Instagram: come fa a tenersi così in forma? I suoi segreti di bellezza

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Elisabetta Gregoraci è una delle nostre fashion icon preferite: su Instagram, ha spesso condiviso look mozzafiato, così come in occasione di eventi e cerimonie. La condivisione di scatti in lingerie sui social, per star e vip, è un grande classico: non è da meno la showgirl, conduttrice ed ex modella, che ha pubblicato uno scatto particolarmente ardito. O, come scritto da Elisa D’Ospina, “vogliamo essere illegali?”.

Elisabetta Gregoraci in lingerie su Instagram

Scatto in lingerie? Sì, grazie. Al giorno d’oggi, è praticamente un must: da Jennifer Lopez a Elisabetta Gregoraci, su Instagram le star ci danno tantissime ispirazioni da prendere come esempio per i nostri acquisti. La Gregoraci ha pubblicato uno scatto ad alta seduzione: acconciatura mossa, collana colorata, bracciali, e lingerie color sabbia. Il fisico? Mozzafiato, nemmeno a dirlo, ma del resto segue una routine precisa per continuare a rimanere così in forma.

Naturalmente, non è mancato l’apprezzamento dell’ex marito, Flavio Briatore, con cui tutt’oggi è in ottimi rapporti, nonostante la rottura. Tantissimi i commenti positivi da parte dei fan: “Lasci sempre senza fiato“. O ancora: “Classe ed eleganza, complimenti di vero cuore”. In effetti, non si può fare a meno di notare il suo fisico slanciato e atletico. Con buona pace della genetica, in realtà la bellezza mediterranea di “Eli” è anche frutto di allenamenti e segreti di bellezza.

Come si tiene in forma Elisabetta Gregoraci: i suoi segreti di bellezza

La Gregoraci è praticamente l’emblema della bellezza mediterranea. La showgirl e conduttrice, di origine calabrese, ha il classico “fisico da urlo”, ma non è una grande amante delle rinunce, in realtà. Ama mangiare e, anzi, si definisce una buona forchetta. Dunque, quali sono i suoi “segreti”? Non ci nasconde nulla: allenamento e alimentazione genuina, e si concede spesso pasta e cioccolato. Per l’allenamento, tuttavia, ha un punto di riferimento d’eccezione: sì, proprio Michelle Hunziker.

Al settimanale Gente, ha rivelato: “Ho fatto un pochino di sport e continuo anche in questo periodo. Cammino per 50 minuti, salite e discese all’aria aperta, vicino a casa, e mi sono appassionata alle sessioni di allenamento che seguo su Instagram: quelle di Michelle Hunziker e di una personal trainer americana, per esempio, mi piacciono tantissimo e mi stimolano a fare movimento”.

Dunque, dice assolutamente “sì” ai piaceri della tavola, e l’attività fisica è una componente importante per lei. Ma, come abbiamo detto prima, c’entra anche la genetica: il DNA. E lo ha ammesso lei stessa. “Ho preso da papà Mario, abbiamo la stessa struttura asciutta, con muscoli allungati. Mio figlio Nathan, a volte mi guarda e dice: ‘Mamma, io non ho i tuoi addominali né il tuo metabolismo’. Lui è bellissimo, gioca a pallone e, crescendo, se si allenerà con costanza, diventerà ancora più tonico di me. Al momento è un po’ golosetto”.

Infine, un altro suo segreto di bellezza sono le flebo multivitaminiche. Alla fine dell’estate, infatti, è tornata in clinica per fare il pieno di vitamine in vista dell’inverno. La terapia infusionale è molto scelta dai vip: oltre alla Gregoraci, il trattamento è seguito anche da Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta e Tommaso Zorzi.