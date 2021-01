Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e la storia segreta con Bettarini

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e la storia segreta con Stefano Bettarini. La vita sentimentale della showgirl, reduce dall’avventura del GF Vip, è finita nuovamente sotto i riflettori. A ricostruire la vicenda è il settimanale Oggi, secondo cui fra l’ex marito di Simona Ventura e la Gregoraci ci sarebbe stata una love story tenuta nascosta e terminata poco prima delle nozze di lei con l’imprenditore.

I dubbi erano nati dopo che Bettarini aveva fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip e le telecamere avevano immortalato Elisabetta mentre pronunciava una frase nei suoi confronti: “Attento a quello che dici”. Da quel momento si è parlato spesso di un flirt passato fra i due. Un amore che sarebbe nato durante la conduzione di Buona Domenica, dal 2006 al 2008. All’epoca entrambi erano nel cast della trasmissione e dietro le quinte sarebbe nata la passione. A confermarlo Stefano Picchi, cantante che afferma di aver scritto una canzone che Bettarini dedicò alla Gregoraci. “Era innamorato – ha confidato a Oggi -, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio. Andai a cantare a Buona Domenica dopo Sanremo, già conoscevo Stefano e mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre […] Scrissi ‘Ti amerò per sempre’ titolo che lui si tatuò sul braccio assieme alla frase ‘Ho nel cuore l’immagine tua’”. La canzone però rimase inedita perché poco dopo la showgirl sposò Briatore: “Bettarini mi raccontò che quando lei l’ascoltò si commosse e pianse. Io li vidi insieme solo a una cena con altre persone, ma era evidente che fossero persi l’uno dell’altra”.

A parlare della presunta storia d’amore anche un ex ballerino di Buona Domenica: “Dopo le prove andavano via insieme ed era evidente che erano legati, lo sapevamo tutti”, ha detto al magazine, mentre Maurizio Sorge, famoso paparazzo, ha aggiunto: “Noi fotografi sapevamo che stavano insieme e li seguivamo […] Stefano all’epoca si dice si fosse fatto convincere da Eli a prendere casa a cento metri da lei a Roma […] Scoprimmo troppo tardi che per salire da lei indossava una parrucca coi capelli lunghi”.

La storia, dopo diversi tira e molla, sarebbe finita a un mese dal matrimonio con Flavio. “Briatore si trovò un conto salatissimo da pagare – si legge – e quando verificò i tabulati si rese conto che c’erano parecchie chiamate, anche di mezz’ora, partite dall’estero verso un cellulare italiano: quello di Stefano Bettarini”. Affermazioni mai confermate dai diretti interessati, anche se l’ex marito di Super Simo ha lasciato qualche indizio. “So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione – ha raccontato su Instagram, lamentandosi per la sua esclusione dal GF Vip a pochi giorni dall’ingresso -. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.