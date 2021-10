Elisabetta Canalis, arriva il tapiro da Striscia la Notizia: c’entra Fedez

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Terzo tapiro d’oro di Striscia la Notizia per Elisabetta Canalis. L’ex velina, che nel tg satirico è di casa, è stata infatti raggiunta da Valerio Staffelli, che non poteva che accogliere con un sorriso. Ma cosa è stato a farle guadagnare l’ironico riconoscimento? Questa volta c’entra anche Fedez.

Elisabetta Canalis, l’incredibile somiglianza con Fedez

Tra le rubriche più seguite di Striscia la Notizia c’è senza ombra di dubbio ‘Fatti e Rifatti’, in cui con estrema ironia vengono svelati i presunti ritocchi estetici dei personaggi del mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato fatto un esperimento che ha dato un risultato inimmaginabile.

Nella rubrica Fatti e Rifatti andata in onda il 7 ottobre, infatti, attraverso delle modifiche effettuate al computer, a Fedez sono stati aggiunti tratti tipicamente femminili. Quello che ne è uscito fuori è stato un volto molto simile ad uno già conosciuto: quello di Elisabetta Canalis.

Valerio Staffelli, vista la curiosa somiglianza documentata dal tg satirico, ha deciso di raggiungere l’ex velina per consegnarle un tapiro d’oro, il terzo della sua collezione. Lei non ha potuto far altro che accoglierlo con il sorriso e stare al gioco.

In effetti – ha affermato la Canalis divertita – c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa.

Il messaggio di Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni

Durante la consegna del tapiro d’oro, Valerio Staffelli ha deciso di scherzare con Elisabetta Canalis, trovando terreno fertile per le sue battute. Ha così fatto notare alla showgirl di poter effettuare con Fedez un cambio e fare coppia con Chiara Ferragni.

Potresti scambiarti con lui e fare coppia con la Ferragni, tanto è lei che porta i pantaloni in casa

Anche questa volta, l’ex velina non si è fatta cogliere impreparata dall’inviato di Striscia la Notizia e, con prontezza e simpatia, ha inviato un messaggio ironico all’imprenditrice digitale: “Chiara, facci un pensierino”.

La consegna del tapiro alla bellissima Elisabetta Canalis, che andrà in onda nella puntata del 12 ottobre, si è così trasformata in un divertente siparietto che, non ci sono dubbi, riuscirà a strappare un sorriso a molti. Chiara Ferragni e Fedez risponderanno con altrettanta ironia?