Elisabetta Canalis ha un nuovo colore di capelli, che è anche il favorito dell'autunno 2025: tutto sul meraviglioso Bambi brunette della showgirl

IPA Elisabetta Canalis

Con le sue atmosfere cozy ed i colori caldi e brillanti che la natura assume, l’autunno spinge quasi ogni donna ad adottare un nuovo colore di capelli, non per forza radicale ma possibilmente più scuro e profondo rispetto a quello che è il risultato dei raggi del sole sulla chioma. Ebbene, Elisabetta Canalis è una di noi: guardando le sue ultime foto non è certo sfuggita all’attenzione la tinta caramellata delle sue lunghezze.

Il Bambi brunette di Elisabetta Canalis è tutto quello che vogliamo per quest’autunno 2025: di cosa si tratta

Dopo aver trascorso la sua estate divisa tra l’amata Sardegna, gli Stati Uniti e la Liguria, Elisabetta Canalis sembra aver voluto inaugurare l’inizio della nuova stagione con un bel cambio look. Niente di sconvolgente, in realtà: pur mantenendo intatte le lunghezze la showgirl ha optato per un colore capelli un po’ diverso dal solito, più intenso e caldo del castano dorato degli ultimi mesi, e ovviamente super in tendenza.

Stiamo parlando del già popolarissimo Bambi brunette, una gradazione scura e sfaccettata che riprende le sfumature rossastre, ricche e profonde della terra, ideali per valorizzare l’incarnato che va via via naturalmente perdendo la luminosità tipica del periodo estivo.

“È come se le lunghezze fossero state esposte al sole per tutta l’estate, ma lo rivelassero in modo discreto e chic: pensate a toni delicati di caramello e beige che si mixano con una base castana per ottenere una luminosità vellutata, da occhi di cerbiatto, da cui il nome. È più moderno, lucido e multidimensionale di un castano color block”, hanno spiegato a tal proposito gli esperti del settore.

Morbido e cangiante, questo nuovo colore alla moda si sta ponendo come la giusta via di mezzo tra il troppo chiaro ed il troppo scuro: avvolgente, pieno e intenso, evita la “pesantezza” del classico castano grazie ai suoi caratteristici riflessi brillanti. Parliamo di una tinta che ruba ovviamente il nome al dolce cerbiatto protagonista dell’omonimo cartone animato Disney ed al suo bel manto, il quale si articola su di una combinazione di sottotoni sia freddi che caldi, che vanno dal caramello al beige, diffusi sulle ciocche attraverso un balayage ad effetto multidimensionale e radioso: si aggiunge dimensione e luminosità in maniera naturale, senza mèches tradizionali.

Elisabetta Canalis incanta il web in tailleur: gli scatti sensuali su Instagram

Insomma, questo inedito colore sembra aver fatto il suo, ed aver regalato ad Elisabetta Canalis l’energia giusta per riprendere la vita di sempre con uno spirito rinnovato, più radioso. Tutto merito della tinta o del suo nuovo amore, Alvise Rigo?

Rincasata in quel di Los Angeles, la showgirl di origini sarde sembra infatti al massimo della forma: eccola nel suo ultimo post Instagram dare sfoggio della chioma rinvigorita, insieme ad un look sartoriale ad alto tasso di sensualità. Di matrice mannish, il completo nero protagonista della mise si compone di blazer leggermente sciancrato e pantaloni a palazzo, ed esiste senza il bisogno di alcun sottogiacca. Ad accendere il tutto ci pensano gli orecchini statement, pendenti e luminosi, come solo elemento di stacco della monocromia.