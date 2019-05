Elisa Isoardi su Instagram copia Mara Venier: pulizie di casa a piedi nudi

editato in: da

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: look e curiosità

Elisa Isoardi imita Mara Venier e su Instagram spunta un selfie mentre è intenta a pulire il terrazzo.

La prima a farsi immortalare mentre fa i lavori domestici è a dir la verità Barbara D’Urso. Ma Zia Mara ha spopolato mentre lucida pavimenti, elimina il guano in terrazza o fa brillare i vetri di casa.

Il successo è tale che anche la bella Elisa ha voluto cimentarsi sfidando la Venier. Ed eccola in versione casalinga, tutt’altro che disperata. In t-shirt, jeans neri, occhiali da sole e rigorosamente a piedi nudi, strofina il divano del déhors con lo straccetto in una mano e la canna dell’acqua nell’altra. E il trionfo è assicurato. I fan sono tutti entusiasti e per la prima volta, forse, nessuno osa criticarla. Tutti a scrivere che è “fantastica”, “grande e bellissima”.

Pensare che quando conduce la Prova del Cuoco viene demolita per i suoi look. Mentre ora la mise casual compie il miracolo. I piedi scalzi poi fanno impazzire i follower, anche se qualcuno si preoccupa che possa farsi male: “Se scivola!”

La Isoardi dunque non solo è una cuoca provetta, ma è anche una perfetta donna di casa. E così il pensiero corre a Matteo Salvini, il suo ex. Ormai i due si sono lasciati da mesi. La speranza di un loro ritorno di fiamma si era accesa quando si è scatenato il gossip di una presunta rottura tra il vicepremier e l’attuale fidanzata, Francesca Verdini. Ma le voci sono state prontamente smentite dal Ministro. Dunque, niente di fatto. In molto rimpiangono che tra la presentatrice e Salvini non sia funzionata e così commentano:

Povero Matteo che ha perso!! Elisa sei una bella persona.

E lanciano un appello: