Elisa Isoardi, gaffe su Instagram: chiama per sbaglio uno sconosciuto

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi è la protagonista di una divertentissima gaffe avvenuta su Instagram. Nel corso di una diretta infatti la conduttrice ha chiamato per sbaglio uno sconosciuto invece di Paolo Conticini. Ma andiamo con ordine. La Prova del Cuoco, programma condotto da Elisa, è stato sospeso. Uno stop che però non ha allontanato la modella dal suo pubblico.

Proprio come tante altre colleghe, da Caterina Balivo a Bianca Guaccero sino ad Antonella Clerici, la Isoardi ha iniziato a fare delle dirette quotidiane, in cui chiacchiera con alcuni personaggi famosi e prepara le ricette. Lo spazio è stato chiamato #unaperitivoconelisa e ha riscosso molto successo, nonostante la concorrenza degli altri vip. Nel corso dell’ultimo appuntamento Elisa avrebbe dovuto chiamare Paolo Conticini. Quando si è collegata su Instagram però ha iniziato una diretta con una persona sconosciuta.

L’uomo, che ha detto di chiamarsi Gianpaolo dalla Calabria, è comparso sullo schermo del suo cellulare dopo che lei aveva accettato per sbaglio la richiesta di collegarsi. Un momento di imbarazzo che ha sorpreso la conduttrice. “Chi sei?”, ha chiesto la Isoardi dopo aver visto che la persona in videochiamata non era Conticini. “Ti stavo seguendo e ti ho inviato la diretta”, ha risposto il ragazzo e la showgirl si è rivolta alla zia spiegandole: “In pratica abbiamo chiamato la persona sbagliata”.

Poco dopo l’ex di Salvini ha commentato quanto accaduto. “Dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico – ha detto -, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante Paolo Conticini. Attenzione che magari potrebbe toccare a voi!”. Una gaffe che ha divertito tutti e regalato il sorriso ai fan della presentatrice, consentendo a uno in particolare qualche secondo per parlare con lei.

Protagonisti delle dirette Instagram di Elisa Isoardi anche la zia e il cane Zenit. La conduttrice, intervistata dal settimanale Oggi, ha svelato di essersi trasferita a casa sua. “La mia quarantena va bene – ha detto – sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma. Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette”.