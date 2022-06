Elisa, brutto incidente sul palcoscenico: due persone sono rimaste ferite

Fonte: IPA Incidente sul palco del concerto di Elisa a Bassano del Grappa

C’era grande attesa per questo martedì 28 giugno 2022, che avrebbe dovuto essere l’inizio del nuovo grandioso tour della cantante Elisa. Purtroppo, però, un brutto incidente ha bloccato tutto: il palco che era stato montato a Bassano del Grappa per la prima tappa del Back to The Future Live Tour ha in parte ceduto durante le prove e due persone sono rimaste ferite. Elisa è stata costretta, dunque, a rimandare il concerto, posticipato di qualche giorno.

Elisa, incidente sul palco di Bassano del Grappa

Come sempre accade, i giorni prima di un concerto sono ricchi di adrenalina ed Elisa lo sa bene. Il 28 giugno 2022, poi, avrebbe dovuto essere la data di inizio del suo nuovo Back to The Future Live Tour con il primo dei tanti concerti previsti in questa estate, organizzato a Bassano del Grappa. La location scelta dall’artista non è stata affatto casuale: il palcoscenico è stato montato al Parco Ragazzi del ’99 della cittadina in provincia di Vicenza, luogo dedicato alla sostenibilità e in linea con il leit motiv del tour di Elisa, incentrato sulla salvaguardia dell’ambiente.

Qualcosa, però, è andato storto. Dopo una giornata di prove sotto il caldo sole di giugno, in cui Elisa non ha risparmiato ai propri follower di Instagram video e scorci di vita sul palco, un brutto incidente ha fermato tutto. Una parte della copertura montata a ridosso della struttura, infatti, ha ceduto e due tecnici sono rimasti feriti. Come riporta Ansa, la tettoia si è accartocciata di 45 gradi, per poi crollare rovinosamente sulla base del palco.

I Vigili del Fuoco sono giunti immediatamente, riuscendo per fortuna ad arginare in tempo la situazione. Mentre mettevano in sicurezza tutta l’area, transennandola per impedire al personale e al pubblico di avvicinarsi, i due tecnici feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e a quanto pare non hanno riportato ferite gravi.

Le parole di Elisa dopo l’incidente

Non è di certo la prima volta che un concerto o uno spettacolo vengano rimandati per causa di forza maggiore, ma quando accadono eventi che rischiano di mettere a repentaglio la vita dei presenti tutto cambia. Elisa ha scelto di non commentare direttamente l’accaduto e su Instagram si è limitata a condividere con i suoi follower il messaggio ufficiale degli organizzatori del Back To The Future Live Tour, la Friends & Partners, che poi è la stessa società che si occupa di altri artisti come Blanco (che si è fermato a causa di un incidente), Fabri Fibra, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso.

Come riporta Repubblica, il responsabile della Friends & Partners, Ferdinando Salzano, ha voluto chiarire la posizione della sua agenzia, spiegando che la responsabilità non appartiene direttamente ad essa: “Non è di competenza nostra ma della produzione del festival [DuePunti Eventi, ndr] che organizza l’evento. Non è insomma una nostra produzione, siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”.

Il concerto di Bassano del Grappa è stato ufficialmente rinviato al 3 agosto 2022, in attesa di compiere ulteriori accertamenti su quanto accaduto. Intanto dai profili social di Elisa tutto tace, mentre i fan della cantante sono in trepidazione per immergersi nel tour più green che l’artista abbia mai realizzato. Il messaggio è chiaro: musica sì, ma al servizio dell’ambiente e del nostro Pianeta.