Blanco ricoverato in ospedale: “Ho avuto un incidente”. Cancellati alcuni concerti

Fonte: IPA Eurovision 2022, Blanco e Mahmood sul turquoise carpet: i look più incredibili

L’estate inizia con un piccolo incidente, che costringerà Blanco al riposo almeno per qualche giorno: il giovane artista lo ha annunciato sui suoi profili social, spiegando quali sono le date dei concerti che dovrà saltare a causa di questo inconveniente. E ha poi rassicurato tutti i suoi fan: ecco come sta e quali sono le sue condizioni di salute.

Blanco, piccolo incidente: saltano alcuni concerti

Che Blanco sia un vero e proprio terremoto è cosa ben nota: lo sa sicuramente Mahmood, che con lui ha condiviso l’incredibile esperienza al Festival di Sanremo e, pochi mesi dopo, quella all’Eurovision Song Contest. In entrambi i casi, ha più volte dovuto vestire i panni di “fratello maggiore” e riprendere il suo compagno d’avventura, decisamente troppo spericolato. Stavolta, però, nessuno sembra essere riuscito a trattenere la sua esuberanza. E così, in un breve video che lo stesso cantante ha pubblicato su Instagram, lo vediamo in un letto d’ospedale con espressione sconsolata. Che cosa gli è successo?

Pur senza entrare nel dettaglio, Blanco ha rivelato di aver avuto un incidente e di essere per questo motivo costretto a rimanere a letto per un po’. Per il momento, tuttavia, non ha voluto svelare la dinamica del suo infortunio, né quali siano precisamente le sue condizioni. “Ciao belli” – ha scritto sui social – “Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo (ora sto bene)”. Con poche parole, ha cercato di dissipare la preoccupazione dei suoi fan. Ma per i prossimi concerti non c’è proprio nulla da fare.

“La data del 24 giugno a Genova sarà rimandata a un altro giorno” – ha proseguito – “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”. Solo qualche minuto dopo, con un messaggio condiviso tra le sue storie di Instagram, ha annunciato altri cambiamenti riguardanti gli eventi cui avrebbe dovuto partecipare: “Per lo stesso motivo non sarò presente ai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno, e recuperiamo e ci vediamo il 1° luglio a Rimini. E non riuscirò neanche per il 25 giugno per la festa di Radio Deejay. Chiedo scusa, vi voglio bene”.

Blanco, il tour e la vita privata

Nei prossimi giorni, Blanco dovrà pensare solamente a rimettersi in forze, per poi tornare sul palco più carico che mai. Il suo Blu Celeste Tour, che ha avuto inizio in primavera, si è rivelato un successo strepitoso: quasi tutte le date sono andate sold out nel giro di pochi giorni, e girando la penisola da Nord a Sud il giovane artista bresciano ha avuto un’accoglienza incredibile. I suoi concerti, d’altra parte, sono sempre un grande evento. Come dimenticare, ad esempio, la sua esibizione in reggiseno? Questo piccolo stop lo costringerà a rinunciare ad alcuni appuntamenti cui teneva molto, ma l’estate è ancora lunga e sicuramente troverà il modo di farsi “perdonare” dai suoi fan.

Intanto, Blanco sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista sentimentale. Finita la sua storia d’amore con Giulia Lisioli, ha ritrovato il sorriso accanto alla giovane Martina Valdes. I due ormai non si nascondono più: sono già arrivate le prime foto social di coppia, in cui li abbiamo visti felici e innamorati. In questa rovente estate, non c’è spazio che per la serenità. E anche se per ora deve rimanere a riposo, presto Blanco sarà pronto a tornare in pista.