Eleonora Daniele e Samantha De Grenet in vacanza insieme. Così celebrano la loro amicizia

editato in: da

Una bionda e l’altra mora, due caratteri diversi e due carriere di successo alle spalle: Eleonora Daniele e Samantha De Grenet appaiono splendide su Instagram, la fotografia pubblicata sul social network non lascia spazio alle malelingue.

Genuine e sorridenti, le due appaiono in tutta la loro bellezza, strette in un abbraccio, in una fotografia pubblicata proprio dalla De Grenet sul suo profilo Instagram. Sullo sfondo ecco apparire Porto Santo Stefano, il paese del Monte Argentario che le due conduttrici televisive hanno scelto come luogo per trascorrere giorni di assoluto relax.

Un’amicizia, la loro, che dura ormai da anni e che si conferma ancora una volta più solida che mai. E se è vero il proverbio chi trova un amico trova un tesoro è altrettanto vero che la Daniele in Samantha ha trovato un’alleata preziosa, lo dimostra la presenza costante dell’ex modella romana nella vita di Eleonora.

Neanche un anno fa, infatti, la conduttrice di Storie Italiane convolava a nozze con Giulio Tassoni con uno splendido matrimonio di fine estate. Immancabile è stata la presenza di Samantha che proprio in quell’occasione è stata al fianco della sua amica insieme al marito Luca Barbato e a suo figlio Brando.

La presenza, nel giorno più importante della vita di ogni donna, ha dimostrato appunto quanto il legame tra le due showgirl sia più solido che mai, così come la vicinanza della De Grenet durante la gravidanza di Eleonora.

La Daniele, infatti, che è da poco diventata mamma, ha potuto contare sull’appoggio delle persone più importanti della sua vita dopo la tragica morte del fratello che ha segnato un momento di forte trasformazione nella vita della conduttrice.

Samantha è rimasta sempre al suo fianco, condividendo dolori e gioie, come dimostrano quelle parole tenerissime condivise online dopo la nascita di Carlotta, di cui la De Grenet si considera ufficialmente zia. Così eccole ancora insieme, a distanza di anni, a preservare e coltivare quell’amicizia nata dietro le telecamere del mondo della televisione.

Le due si stringono in un abbraccio e sorridono complici a dimostrazione della splendida vacanza che si sono concesse insieme. La didascalia, sotto la fotografia pubblicata da Samantha su Instagram non lascia spazio a equivoci, sono oggi più unite che mai: