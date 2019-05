La Santarelli su Instagram: una splendida foto di suo figlio lascia ben sperare

editato in: da

Come sta il figlio di Elena Santarelli? Una foto postata su Instagram dalla modella riaccende le speranze.

Da mesi ormai il piccolo Giacomo, quasi 9 anni, sta combattendo con una brutta malattia. Il bambino, come ha svelato Elena Santarelli, è in cura presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove i medici lo stanno aiutando a sconfiggere il male e dove ha ricevuto anche la visita di Alessia Marcuzzi. Nonostante le grandi difficoltà e la paura, la showgirl non ha mai perso la speranza, ma soprattutto il sorriso. Davanti a suo figlio si è sempre mostrata positiva e pronta ad affrontare ogni problema con grinta e determinazione.

Elena Santarelli non ha mai nascosto il dramma che sta vivendo ai suoi follower. Era stata proprio lei, diversi mesi fa, a svelare la malattia del figlio con un post in cui parlava di una “diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentire”. In seguito la modella di Latina aveva continuato ad aggiornare i fan riguardo le condizioni di salute di Giacomo, condividendo nel suo diario online, sensazioni e problemi, ma anche tanta voglia di tornare alla normalità.

“Non è cambiato nulla, agli occhi di mio figlio nulla è cambiato – aveva scritto qualche giorno fa Elena Santarelli rispondendo ad alcuni commenti -: vede i suoi genitori come sempre, ovviamente non è facile ma siamo molto molto bravi. Questo per dire che non dovete pensarci tristi”.

“Le cure procedono – aveva aggiunto – di più non posso dire”. La foto postata in queste ore dalla modella però fa ben sperare. Nell’immagine, tenera e commovente, vediamo il piccolo Giacomo fra le braccia del suo papà, Bernardo Corradi, mentre sorride divertito. Accanto a loro c’è Elena Santarelli, che ride di gusto stringendo il bambino. La foto di famiglia – in cui manca solamente la piccola di casa, Greta Lucia – ha riacceso le speranze dei fan e fa credere che presto tutto si risolverà.pLe cure continuano, nel frattempo però Giacomo non ha smesso di sorridere. Merito di Elena Santarelli e di suo marito, che sono riusciti a mostrarsi sempre positivi e combattivi, affrontando con coraggio la prova più difficile per un genitore. “C’è sempre un motivo per ridere” ha commentato la showgirl, aggiungendo sotto la foto una frase del Dalai Lama che recita: “Quello che davvero muove la nostra vita è la felicità”.