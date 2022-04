Drusilla Foer, che fine ha fatto dopo il Festival di Sanremo

Sanremo 2022, i look del 3 febbraio, terza serata

Quello del Festival di Sanremo, per Drusilla Foer, è stato un vero e proprio successo: come co-conduttrice è riuscita a gestire il palco (che conosce molto bene) in modo sensazionale e a far ridere e commuovere tutti gli spettatori. Dopo quella importante esperienza, però, tutti si sarebbero aspettati di rivederla in tv molte volte, ma così non è stato. In un’intervista, ha spiegato il motivo dietro la sua assenza.

Drusilla Foer, i no dopo il Festival di Sanremo

Dopo il successo incredibile avuto con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, tutti si aspettavano che Drusilla Foer iniziasse a prendere parte in molti programmi tv. Così non è stato, invece, e lei stessa ha spiegato il motivo in un’intervista a Ti Sento, programma di Rai Due condotto da Pierluigi Diaco.

Il conduttore, infatti, le ha fatto notare proprio questo, alludendo però al fatto che sia stata una scelta della stessa Drusilla, perché le proposte in realtà ci sono state. E non poche. “Ha ricevuto moltissime proposte. Ha detto più no che sì”, ha spiegato Pierluigi Diaco. “Direi il 97% di no“, questa la risposta sicura di Drusilla Foer, la quale non ha dubbi sul motivo che l’ha spinta a dire quei no: “Che c’era da dire? Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. Dopo Sanremo alcune cose non ho nemmeno avuto il tempo di farle, ma non ho creduto fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisivi a raccontare cosa? Che è andata bene a Sanremo? Quello che sono io? Un po’ si è visto, ci sarà tempo per raccontare quello che sono”.

Drusilla Foer, quando la vedremo in tv

Nonostante le sue motivazioni fossero nobilissime e rispettabili, sicuramente la sua presenza sul palco di Sanremo ha dimostrato cosa sia il talento: ironia, classe, padronanza del linguaggio. Un insieme di qualità che di certo non sono passate inosservate e sono state proprio il motivo del grande successo con il pubblico dell’Ariston.

Drusilla Foer, però, non ha di certo detto solo dei “No”. Come lei stessa ha specificato nell’intervista con Pierluigi Diaco, una piccola percentuale di “Sì” è stata detta e infatti molto presto la vedremo di nuovo in TV. In occasione dei David di Donatello, uno dei più importanti premi italiani, Drusilla Foer sarà la conduttrice insieme al magnifico Carlo Conti (presente già dal 2018). L’evento si terrà il prossimo 3 maggio, e siamo sicuri del fatto che sarà uno spettacolo vero e proprio: sul palco ci saranno grande ironia e capacità di intrattenere il pubblico con intelligenza.

Nonostante dopo il Festival di Sanremo non abbiamo più visto Drusilla Foer in televisione, non vuol dire che si sia fermata del tutto. Infatti ha continuato per tutto questo tempo e continua ancora il suo tour nei teatri con il suo spettacolo intitolato Eleganzissima, che ha ottenuto un grandissimo successo. Ora non resta altro che aspettare per ammirarla su un altro tipo di palco, ma la grande prova è stata già fatta all’Ariston e adesso per Drusilla Foer è tutto in discesa.