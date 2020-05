Domenica In, Romina ricorda con Mara la mamma di Al Bano

editato in: da

L’ultima puntata di Domenica In ci ha riservato grandi emozioni: in occasione della Festa della Mamma, Mara Venier ha ripercorso con i suoi ospiti i momenti più belli trascorsi in famiglia. Enorme è stata la commozione di Romina Power, che ha potuto rivedere le immagini della sua mamma.

Dopo la splendida intervista ad Antonella Clerici, che ci ha rivelato bellissime sorprese sul suo futuro televisivo, Mara Venier si è collegata in diretta video con Romina Power per regalarci altre grandi emozioni. L’artista è a Cellino San Marco, presso le tenute pugliesi di Al Bano Carrisi, dove è rimasta bloccata al termine del suo impegno in tv con Amici 2020. Questa notizia aveva dato adito a numerose indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma, presto smentite dal cantante.

A raccontare qualcosa in più su questo periodo è stata la stessa Romina: “Mi sono installata a casa di mio figlio Yari. La convivenza va abbastanza bene, ci sono abbastanza stanze per avere ognuno la propria privacy”. E ancora: “Ho vissuto questo periodo come un ritiro spirituale, ho fatto molta meditazione, molte passeggiate nel verde. sono stata fortunata a poter uscire in un giardino. Con Yari ho fatto delle cose che non facevamo da quando era piccolo: raccogliere i limoni, accendere il camino, cucinare insieme”.

L’intervista con Romina è proseguita, tra un incidente e l’altro. Nel corso del collegamento, infatti, un operatore video è caduto mentre cercava di evitare di essere riflesso nel vetro alle spalle della Power. Immediata la preoccupazione di Mara: “Amore di zia, ti sei fatto male?” – ha chiesto all’operatore. Per fortuna nulla di serio, a parte una piccola contusione al ginocchio. Poco dopo, Romina ha perso il collegamento video e non riusciva più a vedere ciò che stava accadendo in studio. Ma le emozioni non sono certo finite qui.

Cristel Carrisi ha fatto una splendida sorpresa a sua mamma, leggendole una poesia da lei stessa scritta, per poi collegarsi in diretta. Pochi istanti dopo si è aggiunto anche Yari Carrisi, dando vita ad una vera e propria reunion di famiglia. Non è mancato un ricordo per mamma Jolanda, suocera di Romina alla quale l’artista era molto legata. E al termine dell’intervista, Mara ha lanciato un appello che ha sorpreso tutti: “Vorrei che fossi qui per l’ultima puntata di Domenica In“. A questo proposito, la conduttrice ha rivelato anche una bellissima notizia: la trasmissione avrebbe dovuto concludersi il 28 maggio, ma è già stata chiesta una proroga fino al 28 giugno. Ci aspettano dunque ancora molte, travolgenti emozioni.