Venier, la sorpresa del marito Nicola a Domenica In la lascia senza parole

editato in: da

Un’ultima puntata all’insegna dell’amore: Domenica In si è conclusa con una bellissima sorpresa per Mara Venier da parte del marito Nicola Carraro.

L’imprenditore, approfittando della presenza del cantante neomelodico Andrea Sannino, che ha dedicato loro il brano Abbraceme, si è avvicinato furtivo con uno splendido mazzo di rose rosse, per festeggiare i loro 14 anni insieme.

La sorpresa è stata inaspettata e ha lasciato la padrona di casa senza parole: Mara si è mostrata visibilmente emozionata, tant’è che ha esordito dicendo: “Ragazzi, non dovevate farmela questa!”.

Poco dopo, anche lo staff di Domenica In ha voluto omaggiare la coppia, mandando in onda una clip con i momenti più belli della loro cerimonia di nozze avvenuta il 28 giugno 2006. “Mi commuovo ancora, è stato il giorno più bello della mia vita”, ha ammesso Mara.

Il regalo ha riempito di gioia il cuore della Venier, che poche ore prima aveva parlato alle sue amiche Loretta Goggi e Romina Power proprio del suo rapporto con Nicola e di quanto fosse speciale.

Per noi che siamo diversamente giovani il periodo della quarantena ci ha unito ancora di più, non sapevo se ce l’avremmo fatta perché siamo abituati a vivere distanti e invece, anche stando sempre insieme, ci amiamo ancora di più.

La dedica di Nicola è arrivata dopo che Mara aveva scritto un pensiero, dolce e ironico allo stesso tempo, sul suo profilo Instagram, sottolineando quanto si senta fortunata oggi lei ad avere accanto un marito così. Proprio sui social, il loro amore ha conquistato tutti grazie ai tanti momenti di quotidianità che Mara ama condividere con i suoi seguaci, rivelandosi così una donna umile, ma molto carismatica.

Il loro giorno speciale è coinciso con l’ultima puntata di Domenica In, culminando in una sola giornata un turbine di gioia.

La stagione televisiva, quindi, si è oramai conclusa, ma la conduttrice ha già espresso le sue idee chiare riguardo a ciò che accadrà in futuro. L’edizione del 2021, secondo quanto ha rivelato Mara stessa, sarà l’ultima per lei e ruoterà tutta attorno i suoi amici e affetti più cari. A questo punto, non ci resta che augurarle una pronta guarigione dopo l’infortunio al piede e aspettare il suo ritorno.