Domenica In, Mara Venier riunisce il cast di Ballando e promette scintille

Ballando con le Stelle, aspettando la finale: chi sono le coppie che si giocano la vittoria

In casa Rai è attesa la finale di una delle edizioni più travagliate di Ballando con le Stelle. Domenica, nel salotto di Domenica In, Mara Venier attende di parlare coi protagonisti che hanno costruito sulla pista, una puntata dopo l’altra, un vero e proprio show, costellato purtroppo da infortuni e numerosi imprevisti.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, Mara darà spazio e voce ai giudici di questa sofferta edizione, che come di consueto, con le loro palette hanno assegnato i punteggi alle coppie in gara, disegnando sabato dopo sabato i volti della finale: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Lo sa bene Milly Carlucci, che quest’anno ha dovuto fronteggiare i più disparati imprevisti, come l’intervento all’appendice di Raimondo Todaro, l’infortunio della sfortunata Elisa Isoardi, che nonostante la sua caviglia malmessa è stata ripescata insieme a Todaro per la finale, i bernoccoli in sala prove e gli svenimenti in pista di Alessandra Mussolini, che prima era caduta a terra durante una prova della settimana facendo preoccupare tutti, e poi qualche puntata dopo era svenuta in studio dopo un’estenuante prova di ballo.

Senza dimenticare i malanni che avevano messo al palo il professionista Marco De Angelis, costringendo Vittoria Schisano a gareggiare con il sostituto di tutto rispetto Samuel Peron.

Quest’anno a Ballando con le Stelle c’è stata anche un’intossicazione alimentare che ha fermato la ballerina professionista Lucrezia Lando, costringendo Gilles Rocca a gareggiare da solo per un’intera puntata.

Per non farsi mancare nulla, il ballerino professionista in coppia con Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, sarà costretto a saltare l’imminente finale a causa del Covid-19, gettando l’ennesimo velo d’incertezza sulla finale di Ballando con le Stelle. La Mussolini, senza volerlo, è stata una delle concorrenti più chiacchierate di quest’anno. Cosa si inventerà questa volta Milly Carlucci per mandare avanti lo show?

Nonostante le difficoltà incontrate dalla prima fino all’ultima puntata, è attesissimo, forse ancor di più data la fatica accumulata dopo tutti questi imprevisti, il vincitore di questa edizione di Ballando con le Stelle e siamo sicuri che Mara Venier saprà celebrarlo come si deve all’interno della sua Domenica In.