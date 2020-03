Doc e Marty di “Ritorno al futuro” di nuovo insieme, 35 anni dopo

editato in: da

10 indimenticabili film anni ’80 da far vedere ai vostri figli

Ci sono dei film, e dei personaggi, che sono rimasti impressi nella memoria collettiva, perché hanno segnato un’epoca, una o più generazioni, e fatto sognare milioni di persone. E quando, a distanza di tanti anni, capita che gli attori che li hanno interpretati, seppure cambiate e inevitabilmente invecchiati, si ritrovano per qualche reunion, i fan vanno in estasi.

Era successo per John Travolta e Olivia Newton-John, che hanno postato qualche mese fa una loro foto insieme, vestiti come i loro personaggi di Grease. È capitato di recente con gli attori di Beverly Hills 90210, complice il reboot della serie.

Ed è successo di nuovo, con Ritorno al Futuro, film cult anni ’80, che ha lanciato al successo l’allora giovanissimo Michael J Fox. Era il 1985, quando uscì il primo capitolo della fortunata saga, in cui il diciassettenne Marty McFly, complice l’aiuto del suo amico scienziato Emmett Brown, detto “Doc” (Christopher Lloyd), compiva un viaggio indietro nel tempo, per cercare di cambiare il suo destino e quello della sua famiglia.

Al film, che ebbe un incredibile successo, seguirono altri due capitoli. Oggi Michael J Fox ha 59 anni lotta da anni contro il parkinson. Il collega Christopher Lloyd ha postato sul suo account Instagram una foto di loro due di nuovo insieme, in occasione di un torneo di poker di beneficenza, per raccogliere fondi destinati all’associazione The Michael J. Fox Foundation, per la ricerca sul Parkinson.

E l’attore, accanto alla foto che li vede di nuovo insieme, abbracciati e sorridenti, ha scritto: “Andare a 88 miglia all’ora per ‘Poker Night’ organizzata dalla Fondazione Michael J. Fox”, riferendosi alla velocità richiesta per far funzionare la macchina del tempo del loro film.

Il post, ripreso anche da Michael J Fox, ha raccolto tantissimi like e commenti. E i fan, per un attimo, sono tornati indietro nel tempo.