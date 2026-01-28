Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo: su Instagram il dolce gender reveal

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Diletta Leotta

Poco prima di Natale, Diletta Leotta e Loris Karius aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio. “Aria diventerà una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio” aveva scritto la conduttrice sportiva. Qualche mese dopo, prosegue il racconto di questa seconda gravidanza. Con un dolce video social, Diletta svela ai fan il sesso del bebè in arrivo.

Il gender reveal sobrio di Diletta Leotta

“Growing Life” è la didascalia dell’ultimo carosello postato da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram. Nel post, foto e video che raccontano delle ultime settimane, tra impegni lavorativi, momenti in famiglia e il pancino da futura mamma che diventa sempre più tondo. Accanto alla scritta, l’emoticon di un cuoricino il cui colore non lascia alcun dubbio sul sesso del bebè in arrivo.

“Lo diciamo a tutti?”: nel video pubblicato da Leotta è la ginecologa a parlare, nel corso di una visita per un’ecografia di routine. Diletta e Loris acconsentono e, finalmente, arriva l’annuncio tanto atteso: “È un maschio!”. Così, con grande semplicità, la conduttrice sportiva ha rivelato di essere in attesa di un maschietto, che arriverà per fare compagnia alla sorellina Aria.

La scelta di Leotta di mantenere un momento del genere – seppur reso pubblico – intimo e discreto è una boccata d’aria fresca in questo momento storico dominato da gender reveal a dir poco scenografici. Tra torte colorate, lottatori sumo di gommapiuma. Tra chi affitta uno stadio intero e chi utilizza i fuochi d’artificio, le semplici parole di una dottoressa appaiono eleganti come non mai.

Il fratellino di Aria è già riempito d’affetto

Non si conosce la data del parto, né il nome del maschietto in arrivo. Così come con Aria, Leotta condivide poco della sua gravidanza. Il nome della sua prima figlia fu comunicato soltanto dopo il parto, e probabilmente accadrà lo stesso anche con il fratellino. Seppur non abbia ancora un nome, però, il secondogenito della commentatrice sportiva e dell’ex portiere del Liverpool è già il beniamino dei numerosissimi tra fan e amici di mamma e papà.

Tra le migliaia di commenti e like ricevuti dal post di Diletta, anche quelli di nomi famosi. Elisabetta Gregoraci manifesta la propria gioia con le faccine con gli occhi a cuore, l’influencer Chiara Nasti sottolinea come la mamma sia “sempre più bella”. Anche Andrea Iannone, che ancora soffre per la scottante rottura con Elodie, si congratula con l’amica pronta a diventare mamma bis.

La storia d’amore con Loris Karius

Si allarga la famiglia e diventa sempre più intensa la storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius. Conosciuti per caso in un ristorante di Parigi, tra i due è stato colpo di fulmine: “Quando l’ho visto entrare, ho detto alle mie amiche: ‘è l’uomo della mia vita’”, aveva raccontato lei. Nel 2023 l’arrivo di Aria Rose, la loro prima bambina e, nella dolce attesa, anche la proposta di matrimonio.

Quello tra Diletta e Loris è un matrimonio a distanza, fatto di incontri in giro per il mondo e di lunghissime chiacchierate su FaceTime. Ma l’amore, si sa, non conosce ostacoli, neppure quelli chilometrici.