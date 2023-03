Diane Keaton single e felice da 77 anni: come si fa

Fonte: IPA Diane Keaton, single e felice: il suo segreto

L’amore è il segreto della felicità? Per Diane Keaton, 77 anni, no. O per lo meno non quello romantico. A spiegarlo è stata lei stessa che, in tutto il corso della sua vita, non è mai convolata a nozze, anche se ha avuto relazioni importanti. Eppure questo non le pesa, anzi, inoltre ha rivelato di essere single da ben 15 anni. E il suo è un bell’insegnamento, perché ci ricorda che siamo liberi di essere come vogliamo e di cercare l’appagamento in quello che desideriamo, senza pressioni sociali.

Diane Keaton, single e felice a 77 anni

Nell’immaginario collettivo, complici i film o i romanzi, la felicità è con accanto a noi un amore. Eppure ci sono tantissime persone che sono appagate e single. Bene quindi che Diane Keaton, celebre attrice di Hollywood, abbia voluto raccontare la sua esperienza. Che è quella di una donna di successo che, nel corso della sua vita, non si è mai sposata. Ora, arrivata ai 77 anni, non solo è single da 15, ma ha ammesso di essere anche felice.

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al magazine AARP a cui ha confessato: “Non esco con qualcuno – ha detto -. Altamente improbabile. Non ricordo che nessuno mi abbia chiamato, dicendo: ‘Questo è Tal dei tali. Mi piacerebbe portarti fuori.’ Non accadono. Ovviamente no”.

Nella sua vita, però, non manca l’amore infatti a 50 anni ha adottato la prima figlia: Dexter, che ora ha 27 anni, cinque anni più tardi Duke, ora di 22.

Sarebbero quindici anni che non esce con qualcuno in maniera romantica e poi ha anche detto: “Non penso sarebbe stata una buona idea per me sposarmi. Sono felice di non averlo fatto”.

Nonostante questo di relazione, nel corso della sua vita, ne ha vissute diverse, alcune anche abbastanza importanti. Come dimenticare che è stata, tra gli altri, legata a Woody Allen con cui ha lavorato anche a tanti film, e poi Warren Beatty, che ha frequentato a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, e infine Al Pacino.

Storie importanti, ma che comunque non l’hanno mai spinta alle nozze. Tanto è vero che, nel 2019, aveva rivelato in un’intervista a People: “Ho 73 anni e credo di essere l’unica della mia generazione, o anche prima, ad essere stata una donna single tutta la vita”.

Diane Keaton, il suo insegnamento: la felicità dipende da noi

E quindi sì, l’insegnamento di Diane Keaton è davvero importante. Perché ci ricorda che la felicità dipende solo da noi, non da chi ci sta accanto. Ma non solo, perché ci spiega che i sogni possono variare da persona a persona: il suo non è mai stato quello di sposarsi.

Eppure ha vissuto l’amore ugualmente, come raccontano i legami famosi che ha avuto con i colleghi attori. E ha trasformato il suo desiderio in realtà: è diventata un’attrice. Una di quelle che hanno vinto anche premi importanti (uno su tutti? L’Oscar come Migliore attrice per Io e Annie) e che a 77 anni ha ancora una carriera spumeggiante e ricca di impegni: ad aprile arriverà nelle sale italiane con Ti presento i suoceri (Maybe I do), con Richard Gere, Susan Sarandon e William H. Macy.