Deva Cassel è una di noi: per la sfilata di Dior alla Paris Fashion Week 2025, l'attrice sembra aver ceduto al fascino della frangetta. Finzione o realtà? Questo è il dilemma

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Deva Cassel da Dior alla Paris Fashion Week 2025

Paris Fashion Week 2025: alla sfilata di Dior gli occhi erano tutti puntati sulla passerella, rapiti dal lusso della nuova collezione. È bastato un piccolo dettaglio, però, a distogliere l’attenzione generale dalla moda del futuro. Di chi è stata la colpa? Della splendida Deva Cassel in front row, con un look nuovo di zecca.

Deva Cassel, il nuovo look con frangetta da Dior lascia a bocca aperta (ma nasconde un segreto)

Perfettamente calata nel ruolo di brand ambassador che da qualche anno riveste, Deva Cassel è stata per l’ennesima volta la grande protagonista di un evento Dior, quello organizzato nei minimi dettagli in occasione della Paris Fashion Week 2025: sbarcata nel pomeriggio in territorio francese, di blu notte e lilla vestita, la figlia di Monica Bellucci ha infatti lasciato tutti i presenti a bocca aperta grazie ad una notevole rivoluzione di stile.

Da sempre fedele ai suoi ricci corvini naturali, generalmente portati lunghi e fluenti sulle spalle, la giovane attrice sembra essersi aggiunta alla lunga lista di star che hanno ceduto alla moda della frangia, puntando per la sfilata su di un raccolto di gusto bon-ton con fila laterale. Liscia e dalla sbarazzina linea irregolare, la frangetta corta le incorniciava il volto con dolcezza facendola assomigliare, se possibile, ancor di più alla bellissima mamma.

Insomma, c’è poco da stupirsi: il suddetto taglio, onnipresente tra le tendenze capelli di stagione oramai da lungo tempo, è una fortissima tentazione per comuni mortali e celebrities. Specie durante quei momenti dell’anno in cui tira aria di novità, proprio come l’autunno. Ma attenzione: il colpo di scena qui c’è davvero.

IPA

La frangia della nuova Angelica Sedara — de Il Gattopardo di Netflix — sembrerebbe essere stata creata con furbizia attraverso una pettinatura ad hoc, che porta le lunghezze sulla fronte fissandole con il raccolto stesso.

Come si può notare osservando attentamente le immagini emerse dall’evento, le lunghezze anteriori sono state infatti direzionate in avanti e modellate con grande maestria utilizzando gel e/o lacca, in modo tale da scolpire le ciocche e mantenerle bloccate, per servire a chi guarda un’illusione perfetta.

Deva Cassel, l’animo trasformista della musa di Dior

Non è la prima volta, in realtà, che la meravigliosa musa di Dior dimostra di saper giocare con la propria immagine: lo scorso inverno, sempre per la casa di moda francese, Deva Cassel aveva stupito con una frangia laterale ad effetto wet, lucida e disciplinata, sfoggiandola in combo ad una coda alta. Qualche mese più tardi, poi, aveva optato per la morbidezza caratteristica della frangia a tendina scalata accostata a trecce morbide, romantica e dall’aria casual, a donarle un’affascinante allure d’altri tempi.

Quella che ha rubato la scena alla Paris Fashion Week 2025, costruita ad arte tramite le lunghezze, è sicuramente un’ispirazione preziosa per tutte coloro che desiderano cambiare senza necessariamente rinunciare alla propria amata chioma, proprio come il raccolto sleek del servizio di qualche tempo addietro, che aveva fatto pensare a tutti ad un taglio cortissimo à la garçonne.

Una sorta di invito a osare ma con leggerezza, senza mai prendersi troppo sul serio.