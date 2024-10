Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici. È stabile”

Premiata all'Hamptons International Film Festival, Demi Moore ha parlato della malattia dell'ex marito Bruce Willis e di come la stanno affrontando in famiglia

Fonte: IPA Demi Moore parla della malattia di Bruce Willis

Il destino è stato infelice con Bruce Willis, gigante del cinema che si è ritrovato a convivere con una malattia dalla quale non c’è scampo. Dalla diagnosi di afasia è passato a quella di demenza frontotemporale: i ricordi sono sempre più labili, ma a mantenerne viva la memoria ci pensa la sua splendida famiglia. La moglie Emma, le adorate figlie e anche lei, Demi Moore. Una donna che è stata compagna di vita per molti anni, con la quale è finita ma è rimasto un amore che si è semplicemente trasformato. L’attrice non ha mai smesso di stare al suo fianco e sta vivendo insieme a lui anche questi duri mesi di malattia.

Le parole di Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis

Insignita di un importante premio alla carriera all’Hamptons International Film Festival, Demi Moore ha colto l’occasione per tornare a parlare di Bruce Willis. La relazione con l’attore è stata importantissima, per entrambi, e non importa se il matrimonio si è concluso nel 2000. La Moore non ha mai pensato neanche per un momento di non dargli il proprio sostegno nel momento più complicato della sua vita.

A Bruce Willis, come anticipato, è stata diagnosticata la demenza frontotemporale e ciò lo ha costretto a lasciare un lavoro che gli ha dato tanto, che per lui era davvero una parte fondante dell’esistenza. Non si contano i suoi successi, né il profondo amore e l’ammirazione che il pubblico ha sempre avuto nei suoi riguardi e, guardando al sostegno della famiglia, si percepisce come abbia suscitato i medesimi sentimenti anche in loro.

Non esiste una cura che possa salvarlo, ma essere circondato da tanto amore è certamente di gran sollievo. Per la moglie Emma Heming, per le figlie Rumer, Tallulah e Scout e anche per la stessa Moore c’è anche un altro elemento di cui non si può che tenere conto: una silenziosa e amorevole rassegnazione.

“La malattia è quello che è bisogna essere realistici nell’accettarla – ha detto -. Nello stato in cui si trova, è stabile. Quando si guarda al passato, a ciò che si era, è una battaglia persa. Se, invece, si accetta il loro stato attuale, si scopre una grande bellezza e dolcezza. Parole che, inevitabilmente, hanno provocato un lungo e sentito applauso da parte del pubblico presente al Festival.

Demi Moore e Bruce Willis, un amore mai finito

Le fiabe non esistono nella realtà e di questo ne siamo ben consapevoli. È sempre bello immaginare quegli amori romantici nei quali il lieto fine è d’obbligo, quel “per sempre” che suggella qualcosa di indissolubile. Ma nulla, nei fatti, lo è.

L’amore può finire, anche dopo tanti anni insieme e dopo aver dato alla luce delle splendide figlie, com’è accaduto proprio a Bruce Willis e Demi Moore. Ma è altrettanto vero che talvolta, semplicemente, si trasforma. Quando ha saputo della malattia dell’ex marito, l’attrice non ha esitato e ha deciso di restargli vicino per non perdere neanche un momento insieme a lui. L’attore ha sempre più difficoltà nel ricordare e lei vuole dare il proprio contributo costruendo nuovi ricordi, seppur brevi, indelebili almeno per chi resta.