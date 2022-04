Demi Moore innamorata a 59 anni: lui è uno degli chef più famosi del mondo

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

C’è sempre tempo per l’amore, anche a 59 anni. Se prima sembravano soltanto delle indiscrezioni, adesso ormai è quasi certezza che Demi Moore – una delle donne più belle del mondo (come negarlo) – sia felicemente innamorata di un uomo che nel suo campo è una vera rockstar. Sono stati fotografati insieme alla Paris Fashion Week ma a quanto pare si frequentavano già da diversi mesi l’attrice e lo chef svizzero Daniel Humm. Che sia una delle coppie di cui sentiremo parlare in questo 2022?

Daniel Humm, chi è l’uomo che ha fatto innamorare Demi Moore

Come riporta Page Six, l’attrice Demi Moore starebbe vivendo la sua nuova love story con Daniel Humm già da diversi mesi, molto prima degli scatti rubati (ma non troppo) alla Paris Fashion Week, che li ritraevano l’una al fianco dell’altro durante la sfilata Chloe Womenswear Autunno/Inverno 2022/2023. La coppia sedeva in prima fila con altre star internazionali del calibro di Maria Sharapova e Gugu Mbatha-Raw, perciò era inevitabile che non passasse inosservata.

Ma chi è questo aitante uomo di 46 anni che ha fatto breccia nel cuore dell’attrice? Daniel Humm è definito dalla stampa di settore come una rockstar della cucina internazionale, uno chef di grande talento e inventiva che ha rivoluzionato il modo di intendere la cucina con una visione molto particolare. Proprietario dell’Eleven Madison Park a New York, che gli ha fruttato ben tre stelle Michelin nel 2012, Humm è riuscito a entrare nella classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo con un menu completamente vegetale.

Demi Moore e Daniel Humm, la “filosofia” vegana

Audace e rivoluzionario, anche criticato per certi versi, specialmente quando decise di convertire totalmente il menu del suo ristorante stellato senza abbassarne i prezzi. Una scelta azzardata che, nonostante tutto, lo ha fatto restare sulla cresta dell’onda. “Le persone si sentono a disagio quando si parla in modo sincero di certi temi – ha detto Humm in un’intervista -, ma io continuo per la mia strada, che sarà sempre più orientata a una cucina vegetale. È l’unica via da prendere e spero di poter ispirare altri chef. Io non sono contro la carne, ma per il pianeta”.

E forse è anche per questa “filosofia” culinaria che Demi Moore ne è rimasta profondamente attratta, lei che ormai da anni segue una dieta rigorosamente vegetariana e crudista. Stando a Page Six, da mesi ormai i due si frequentano ogni volta che hanno qualche momento libero: “David lavora per lunghe e dure ore al suo Eleven Madison Park, ma spesso invita Demi a unirsi a lui per delle cene romantiche proprio lì”.

Daniel Humm, l’altra fidanzata famosa prima di Demi Moore

Nel 2019 Daniel Humm era balzato agli onori della cronaca rosa per via di un flirt con un’altra donna famosissima. Era stato sempre Page Six a lanciare il gossip in esclusiva, affermando che lo chef si stava frequentando niente meno che con Laurene Powell Jobs, la vedova del miliardario Steve Jobs, scomparso nel 2011.

Le prove di questa liaison amorosa non vennero mai a galla, ma fece discutere parecchio la possibilità di una relazione tra i due. Il motivo? I detrattori di Humm sostenevano che cercasse “fortuna” per finanziare una nuova attività e che la vedova Jobs, filantropa ed erede del marito, avrebbe potuto essere un mezzo per ampliare il suo impero gastronomico. Se fosse verità o meno non lo sapremo mai, nessuno li avvistò più insieme ed entrambi tornarono alle proprie vite.