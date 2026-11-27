Dietro il successo della mitica Federica Brignone e la sua decisione di ritirarsi c'è il fratello Davide. Una guida e una spalla, soprattutto nei momenti più difficili

ANSA Davide Brignone con la sorella Federica

Ogni grande campionessa ha un alleato pronto a sostenerla, soprattutto nei momenti più difficili. Per Federica Brignone quel ruolo è stato ricoperto dal fratello Davide Brignone che, chiamato in aiuto all’inizio del 2017, durante una fase complicata, ha saputo trasformare la propria esperienza di ex sciatore in una guida tecnica preziosa per la sorella. Anche a lui si devono alcuni record entrati nella storia dello sci.

Un “figlio d’arte” dello sci

Classe 1993, Davide vive a La Salle, in Valle d’Aosta, e proviene da una famiglia che della montagna e dello sci ha fatto la propria ragione di vita: la madre è Maria Rosa “Ninna” Quario, ex slalomista della Valanga Rosa e oggi giornalista, e il padre è Daniele Brignone, maestro e allenatore di sci. La sorella Federica Brignone non ha bisogno di presentazioni.

Da ragazzo, la stessa Federica lo considerava il vero talento della famiglia ma, dopo buoni risultati giovanili con lo Sci Club Courmayeur e alcune gare in Coppa Europa, la sua carriera agonistica viene interrotta da seri infortuni: un distacco osseo al bacino nel 2008, un’infiammazione al tendine rotuleo e continui guai alle ginocchia. Alla fine del 2016, a soli 23 anni, è costretto ad abbandonare le competizioni, diventando maestro di sci.

Il miracolo di Milano-Cortina 2026

Il gennaio 2017 è stato un momento molto importante per Davide. Quando la sorella Federica attraversa una crisi, lui la raggiunge in pista per darle sostegno morale e tecnico. Dopo il successo a Plan de Corones, questo aiuto temporaneo diventa una collaborazione fissa, ben oltre lo scetticismo federale iniziale: i due fratelli lavorano in sintonia con lo skiman Mauro Sbardellotto per difendere la propria autonomia.

Davide Brignone diventa una guida fondamentale per Federica e, insieme, costruiscono la fase più vincente della sua carriera, portandola ai record italiani femminili di 37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo, due Sfere di Cristallo generali (2020 e 2025), due ori mondiali e cinque medaglie olimpiche.

Il vero culmine arriva a Milano-Cortina 2026, con due ori in SuperG e gigante a dieci mesi dal grave infortunio di Moena. Nulla remava a favore della vittoria di Federica Brignone, eppure è successo. Un’impresa che lo stesso Davide ha definito un “miracolo”, arrivata pochi mesi dopo la Palma d’oro del CONI, ricevuta nel novembre 2025.

Il legame con la sorella Federica Brignone

In quasi 10 anni fianco a fianco, Davide è stato per Federica allenatore, spalla e complice, arrivando a condividere successi e momenti difficili, come due anime gemelle.

Sulla sua vita privata mantiene il massimo riserbo, tanto che non si conoscono dettagli su eventuali relazioni. In un’intervista del 2020, raccontava che i ritmi della Coppa del Mondo lasciavano poco spazio a una fidanzata.

Dai suoi social sappiamo, però, che lontano dalla neve ama allenarsi e condividere con la sorella la passione per il surf.

Nel novembre 2026, di fronte all’insopportabile dolore persistente alla gamba, dopo l’ultima prova a Cervinia, è stato proprio lui a consigliare alla sorella il ritiro per tutelarne la salute. Raccontato anche nel documentario diretto da Federico Gariboldi alla Festa del Cinema di Roma 2026, il suo percorso accanto a Federica si chiude ora con una pausa temporanea.

Il futuro resta un foglio bianco, aperto tra l’eventualità di allenare nuove atlete e il desiderio di condividere un altro progetto con la sorella che ama tanto.