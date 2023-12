Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Per David Lynch è giunto il quarto divorzio. Secondo quanto anticipato da TMZ, il celebre regista e creatore di cult come Twin Peaks è in procinto di separarsi dalla moglie Emily Stofle dopo 14 anni di matrimonio. Un amore lungo e importante sbocciato sul set dal quale è nata una figlia, Lula Boginia, che oggi ha 11 anni.

David Lynch, la moglie Emily Stofle chiede il divorzio

Lui regista leggendario, lei giovane attrice conosciuta sul set di uno dei suoi film. David Lynch ha incontrato la donna che sarebbe diventata la sua quarta moglie nel 2006, mentre girava Inland Empire – L’impero della mente. Da quel momento i due avevano iniziato a frequentarsi e, man mano che la situazione si faceva sempre più seria e il sentimento cresceva, erano giunti infine alla decisione di fare il grande passo.

Il matrimonio si è celebrato nel 2009 e dopo qualche anno, nel 2012, da questo legame è nata la figlia Lula Boginia che oggi ha 11 anni. Durante la gravidanza di Emily Stofle avevano rilasciato una dichiarazione colma di gioia: “La coppia è entusiasta della notizia e non vede l’ora di incontrare il loro primo figlio insieme”, si leggeva. Ma l’amore adesso è giunto al capolinea.

Secondo quanto riportato da TMZ, la Stofle ha chiesto il divorzio dopo 14 anni di matrimonio: “La moglie del regista 77enne chiede la custodia legale e fisica esclusiva della figlia di 11 anni. Emily vuole che David abbia il diritto di visita, ma questo è tutto. Emily chiede anche il mantenimento del coniuge e le spese legali. Non ci sono prove di un accordo prematrimoniale”.

David Lynch, tutti i matrimoni del regista (anche quello “lampo”)

Quello con Emily Stofle è stato il quarto matrimonio del celebre regista, l’ultimo di una lunga serie di amori – tra cui quello con Isabella Rossellini – che talvolta hanno fatto anche parecchio discutere. Le prime nozze di David Lynch risalgono al lontano 1967, quando ha sposato Peggy Reavey (conosciuta con il cognome del regista), attrice di un certo successo tra gli anni ’60 e ’70 che ha recitato diverse volte nei suoi lavori. Un sodalizio professionale e sentimentale, dal quale è nata la sua prima figlia, Jennifer Lynch, che oggi ha 55 anni e ha seguito le orme del padre.

Dopo il primo matrimonio è arrivato anche il primo divorzio. Nel 1974 David e Peggy Lynch hanno deciso di separarsi e non molto tempo dopo, nel 1977, il regista ha sposato la sua seconda moglie, Mary Fisk, dalla quale ha avuto il figlio Austin, oggi 41enne, che lavora nel mondo del cinema e fa l’attore. Anche questa storia ha avuto vita breve e dieci anni dopo, di nuovo, il regista ha divorziato dalla moglie.

Le quarte nozze di Lynch sono rimaste nella storia come uno dei “matrimoni lampo” più assurdi di sempre. Il regista era già legato alla sceneggiatrice Mary Sweeney da circa dieci anni e avevano avuto persino un figlio, Riley. Tutto perfetto, ancora una volta un amore intenso, al punto tale da decidere di sposarsi nel maggio del 2006, salvo poi ripensarci pochi mesi dopo, divorziando nel febbraio del 2007.