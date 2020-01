Danza con me, Bolle trionfa: la Raffaele sorprende e la Cucciari svela la sua dieta

editato in: da

Roberto Bolle trionfa in tv con Danza con me e Virginia Raffaele lo sorprende con un messaggio su Instagram. Il ballerino ha portato in scena ancora una volta il suo spettacolo, accompagnato da Geppi Cucciari, Giampaolo Morelli, Nina Zilli, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli e tanti altri artisti. Lo show ha conquistato il grande pubblico, dimostrando ancora una volta il talento di Bolle.

Fra le coreografie più apprezzate quella de Lo Specchio di Renato Zanella, con un Bolle intenso e meraviglioso, ma anche il pezzo intitolato Plastic Sea dedicato al tema ambientalista e ai problemi sollevato da Greta Thunberg sulle note del brano Fake Plastic Trees dei Radiohead.

Accanto a Roberto Bolle la star Svetlana Zakharova, étoile della Scala di Milano e del Bolshoi di Mosca, ma anche tanti amici, fra cui Virginia Raffaele. La comica e il ballerino hanno un legame fortissimo, nato sul palco e cresciuto lontano dai riflettori nel corso degli anni. Per questo Roberto ha voluto accanto a sè l’amica nel suo show per inaugurare il nuovo anno. I due hanno un rapporto splendido iniziato nel 2016, quando Bolle salì sul palco di Sanremo per ballare con l’attrice.

Da allora non si sono più lasciati e il ballerino ha danzato con la Raffaele anche durante Danza con me. Una coreografia coinvolgente, che ha commentato su Instagram qualche ora dopo il trionfo in tv. “La meraviglia di Virginia Raffaele – ha scritto, pubblicando una foto in cui sono abbracciati -. Ti voglio bene”. Poco dopo è arrivato il commento dell’amica. “Anche io tesoro – ha scritto lei -. Tanto”.

“Se dovessi imitare Roberto Bolle? Da dove parti, parti bene” aveva spiegato lei qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair, ribadendo il suo grande amore per il ballerino.

Con la sua simpatia, la delicatezza e il grande talento, Bolle è riuscito a stregare tutti, non solo il pubblico, ma anche numerosi personaggi dello spettacolo che lo ammirano. Da Luca Zingaretti, che è apparso con lui sul palco, a Marracash, sino a Nina Zilli e Roberto Benigni. Immancabile anche uno sketch con Geppi Cucciari che, poche ore prima della messa in onda dello show, ha svelato la dieta particolare di Roberto a base di pesciolini essiccati e mandorle.