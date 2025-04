Personaggio simbolo della tv per ragazzi, Danilo Bertazzi si dedica ancora ai più giovani e non ha mai rinnegato la "Melevisione"

Fonte: Ansa Danilo Bertazzi

Per molti è e sarà sempre Tonio Cartonio, lo stravagante e tenero abitante del Fantabosco che per anni ha incantato bambini (e genitori) su Rai 3. Ma oggi, Danilo Bertazzi è molto più di un personaggio televisivo amato: è un artista maturo, impegnato e capace di reinventarsi, restando fedele a sé stesso e al suo pubblico. Di quegli anni ricorda ancora l’affetto ricevuto e il momento più difficile, quello in cui si era visto costretto ad andare in onda con le flebo collegate al corpo. La trasmissione andò in onda anche l’11 settembre 2001, nei minuti seguenti all’attentato alle Torri Gemelle, e venne interrotta bruscamente per dare la notizia.

L’addio alla Melevisione

Dopo aver lasciato la Melevisione nel 2004, Danilo Bertazzi – che si è sposato nel 2024 – ha attraversato una fase complicata della sua carriera. “Non ho lavorato per due anni”, ha raccontato in un’intervista al Corriere del Trentino. La sua decisione di abbandonare il ruolo che lo aveva reso popolare è stata vissuta quasi come una rottura affettiva: “È come quando finisce una relazione: ti manca, ma doveva andare così”. Il bisogno di essere di nuovo Danilo e non solo il personaggio aveva preso il sopravvento, e la scelta, seppur difficile, è stata inevitabile.

Non sono mancati momenti di riflessione anche su episodi delicati, come l’interruzione della Melevisione durante l’attentato dell’11 settembre 2001. “Forse si sarebbe potuto aspettare la fine della puntata prima di dare la notizia, per non turbare i bambini”, ha dichiarato. Un pensiero che testimonia quanto Bertazzi sia sempre stato attento non solo all’intrattenimento, ma anche al benessere emotivo del suo pubblico più giovane, malgrado il suo abbandono – inizialmente – non fosse stato accolto bene.

Cosa fa oggi Danilo Bertazzi

Oggi, Danilo Bertazzi ha trovato nuovi modi per esprimere la sua creatività. È tornato all’intrattenimento per bambini su Rai Yoyo con il programma Calzino, e ha dato voce a La posta di YoYo, dove continua a interagire con il pubblico più giovane con la stessa dolcezza e ironia di sempre. Ma non si è fermato alla televisione: ha lanciato anche un format su YouTube, Fondi di caffè, dove incontra e dialoga con i fan cresciuti con la Melevisione, creando un ponte emotivo tra generazioni.

Il suo impegno però va ben oltre lo schermo. Recentemente ha prestato la sua voce al corto animato MK1, un progetto nato per sensibilizzare contro l’abbandono degli animali. Il corto è ispirato a una sua esperienza personale: il salvataggio di un cane all’aeroporto di Napoli.

La vita privata

Anche sul piano personale, Danilo Bertazzi ha fatto passi importanti. Nel 2019 ha reso pubblica la sua omosessualità e ha condiviso con naturalezza il suo legame con Roberto, suo compagno dal 2012. La coppia si è sposata nel luglio 2024 in una cerimonia intima, ma dal profondo valore simbolico. La scelta di condividere questa parte della sua vita lo ha reso un punto di riferimento per tanti, soprattutto per quella generazione cresciuta con Tonio Cartonio che oggi si trova a cercare modelli veri di visibilità e inclusione.

Ospite di eventi come il Molise Pride, Danilo si è detto commosso nel vedere i suoi “bambini della Melevisione” diventare adulti consapevoli, attivi, impegnati.

Dall’amato Fantabosco alla realtà di oggi, il percorso di Danilo Bertazzi è un esempio di trasformazione coerente benché talvolta altalenante. Ha saputo salutare un personaggio simbolo senza rinnegarlo, ha costruito nuovi spazi per raccontarsi e per restare vicino a chi lo ha sempre seguito. In fondo, il segreto sta tutto lì: essere sé stessi, sempre. Anche quando si cambia.