Daniel Nilsson, perché è stato arrestato il Bonus di Avanti un altro

Perché Daniel Nilsson, conosciuto per essere il Bonus di Avanti un altro, è stato arrestato in questi giorni.

Daniel Nilsson, conosciuto per essere il Bonus di Avanti un altro, è stato arrestato in questi giorni con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Il modello, famoso per aver preso parte al programma di Paolo Bonolis, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo una violenta lite con la fidanzata.

Perché è stato arrestato Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro

Daniel Nilsson è stato arrestato mentre si trovava a Breuil-Cervinia. L’accusa è quella di maltrattamenti verso la compagna. L’episodio sarebbe avvenuto mentre il modello 45enne si trovava in vacanza in Valle d’Aosta con la sua fidanzata, figlia dell’ambasciatore italiano a San Marino.

Nel corso della serata fra i due fidanzati sarebbe scoppiata una lite che sarebbe degenerata in un’aggressione fisica da parte di Nilsson nei confronti della compagna. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto, i militari hanno ascoltato la giovane donna che ha riferito di aver subito altre aggressioni in passato. La sua testimonianza ha fatto partire la procedura del Codice Rosso, un meccanismo di tutela per le vittime di violenza domestica e violenza di genere. Per Nilsson dunque è scattato l’arresto. L’udienza di convalida dell’arresto è stata già fissata presso il Palazzo di Giustizia di Aosta dove il giudice deciderà riguardo la misura cautelare presa nei suoi confronti.

Chi è Daniel Nilsson

Originario di Oxie, in Svezia, Daniel Nilsson è uno dei volti più amati della trasmissione Avanti un altro, dove ricopre il ruolo di Bonus. 45 anni e un passato come giocatore di hockey, ha conquistato il pubblico dello show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti grazie a bellezza e simpatia.

Destinato a diventare un campione internazionale di hockey su ghiaccio, ha subito a 20 anni un grave infortunio che l’ha costretto a fermarsi, interrompendo la sua carriera. In seguito Nilsson si è laureato in Economia, lavorando come manager nel settore aziendale

Poco dopo si è trasferito in Australia, iniziando a lavorare come modello e collaborando con brand e marchi importanti. Nel 2011 è approdato a Milano e poco dopo è entrato a far parte del cast di Avanti un Altro. Conosciuto in tv, Nilsson non ha mai svelato molto della sua vita privata. Per un breve periodo ha frequentato Beatrice Presta, la figlia di Lucio Presta. Fra le sue relazioni anche quella con Maja Ivarsson, cantante svedese.

Amatissimo dal pubblico e rivoluzionario Avanti un altro è il programma che ha regalato il successo a Daniel Nilsson. Per ora il programma è in pausa in vista delle vacanze estive e non è ancora chiaro quale sarà il cast nella prossima stagione. In onda dal 2011, la trasmissione ha rivoluzionato il pre-serale di Canale Cinque grazie a personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico. Merito di Paolo Bonolis e del suo talento nel saper creare sempre una tv nuova, autentica e divertente.

“Quando ho accettato di fare il preserale di Mediaset ho detto ‘Non voglio vedere, se mi viene in mente qualcosa me lo scrivo io’ – ha confessato qualche tempo fa -. Così ho scritto Avanti un altro che è una follia degenerata televisiva ma mi appartiene. Infatti va benissimo da 13 anni. Ci divertiamo, è una situazione quantica, c’è un’altra dimensione. La gente si diverte”.