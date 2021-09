Chi è Dan Sur, la star di TikTok dai capelli d’oro

editato in: da

La sua musica ha conquistato i più giovani, ma è con una mossa inaspettata che si è trasformato in una vera e propria star di TikTok: il rapper Dan Sur ha infatti deciso di dire addio ai suoi capelli neri con treccine, facendosi impiantare delle catene d’oro in testa.

Nome e cognome: Dan Sur El Anunnaki

Data e luogo di nascita: 1998, Messico

TikTok: dansurtiktok

Instagram: dansurig

Youtube: Dan Sur

Dan Sur, la vita privata

Classe 1998, Dan Sur è nato e cresciuto in Messico per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove abita ancora oggi. Sono davvero poche le informazioni che abbiamo sul suo conto, perché ha sempre preferito far parlare la sua musica, tenendo riservata la sua vita privata. Vista la sua grande passione per la musica, sin da ragazzino ha iniziato a scrivere canzoni rap e a dedicarsi al reggaeton. Sui social si è fatto pian piano conoscere grazie ad alcuni singoli che hanno conquistato soprattutto i giovanissimi.

Il successo su TikTok

Dan Sur è divenuto famoso sulle piattaforme social, con alcune canzoni reggaeton molto amate dal suo pubblico, come Sigo e Bonk Bonk. Il suo profilo Instagram è seguitissimo, così come il canale Youtube su cui condivide i suoi video musicali. Ma il vero successo è arrivato su TikTok, dove ha raggiunto (e superato!) i 2 milioni di follower. Come ci è riuscito? Ovviamente deve moltissimo alla sua musica, ma il segreto è probabilmente nel suo aspetto fisico. Ebbene sì, dopo aver scelto di sottoporsi ad un particolarissimo intervento estetico, la sua popolarità è schizzata alle stelle.

Dan Sur, i capelli d’oro

Fino all’inizio del 2021, Dan Sur sfoggiava dei lunghi capelli neri acconciati in numerosissime treccine, che lasciava spesso sciolte e impreziosite da qualche gioiello. Ma il suo desiderio di distinguersi dalla massa l’ha spinto a compiere un cambiamento radicale: si è fatto impiantare delle catene d’oro in testa, al posto dei capelli. Una scelta azzardata, che ha subito fatto furore tra i suoi fan. Il look del rapper si è letteralmente trasformato, e ora può dire davvero di non avere rivali.

Stando a quanto lui stesso ha dichiarato, l’intervento sarebbe stato eseguito nell’aprile del 2021. In un primo momento gli sono stati impiantati degli uncini al suo cuoio capelluto, e a questi sono state in seguito agganciate le catene e gli altri gioielli che oggi splendono sulla sua testa. “La verità è che volevo fare qualcosa di diverso, perché vedo che tutti si tingono i capelli” – ha raccontato Dan Sur su TikTok, rispondendo alle tantissime domande dei suoi fan – “Spero che nessuno mi copi. Sono il primo rapper ad avere i capelli d’oro nella storia dell’umanità”.