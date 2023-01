Damiano David, le parole mai dette da Giorgia Soleri per i suoi 24 anni

Fonte: IPA VMA 2022, i Maneskin premiati tra mantelle scintillanti, corsetti e trasparenze

Damiano David e Giorgia Soleri sono una coppia da molti anni, nonostante siano stati bene attenti a tenere segreto il loro amore perché non venisse guastato dagli effetti collaterali che il successo che lui stava ottenendo con i Måneskin. Superata questa paura, i due sono usciti allo scoperto ma continuano a essere molto riservati. Per questo, le dediche che si scambiano sui social sono spesso rare e inattese per i fan che li seguono da sempre.

Giorgia Soleri, le parole che non ha mai scritto per Damiano

24 anni appena ma una vita già vissuta al massimo. Damiano David arriva da un tour in America di grande successo e si appresta alla pubblicazione di un nuovo album con i Måneskin, Rush, anticipato dal singolo Gossip in featuring con Tom Morello, ma nelle sue lunghe giornate è rimasto il tempo per dedicarsi agli affetti e alla sua fidanzata, che ha festeggiato i suoi 27 anni il 3 gennaio.

Damiano, che si è scherzosamente definito toy boy, è una presenza discreta al suo fianco. La sostiene nelle sue battaglie e divide con lei ogni breve momento di tempo libero che gli permette la sua carriera in continua ascesa. E la dedica per lei, nel giorno del suo compleanno, è arrivata puntuale.

Ad appena 5 giorni dall’ennesima dimostrazione d’amore, mai scontata e attesa da tutti i fan che hanno imparato ad avere a che fare con il loro modo di condividere i sentimenti, giunge quella inattesa di Giorgia Soleri. Modella, influencer, fotografa, poetessa ma sempre ben attenta ad aprirsi troppo quando si tratta di parlare della sua vita privata. Per questo, quel “ti amo tanto” scritto a corredo delle foto che li ritraggono insieme sa di dichiarazione inattesa (e rara) per la coppia. I due hanno festeggiato insieme agli amici e alle persone care con un grande party a tema anni ’90.

Damiano David, i suoi 24 con un nuovo look

Nuovo album, nuovo singolo e un nuovo look con il quale ha spiazzato i fan. Damiano David ha infatti deciso di rinunciare alla sua lunga chioma per un taglio che non aveva mai sfoggiato. Una rasatura feroce che ha completamente eliminato la sua immagine recente per offrirne un’altra, inedita, forse studiata per il lancio del disco che segue il progetto di Teatro d’Ira.

L’appuntamento con la musica dei Måneskin è doppio. Per il 13 gennaio è attesa l’uscita di Gossip, mentre il 20 gennaio è il giorno di Rush. Un disco già recensito come irriverente, esagerato, ammiccante. Un racconto che la rock band ha impostato sul successo di questi primi e che ha conquistato il pubblico, in una mescola indistinguibile tra rock e canzone popolare.

Il 2022 si è così chiuso con il grande successo del tour americano ma anche di qualche polemica di troppo. Il gruppo ha infatti deciso di rompere tutti gli strumenti, scusandosi solo successivamente e ammettendo di aver esagerato. Un gesto che è comunque apparso in controtendenza con il percorso di questi anni, caratterizzati da un eccesso di certo non violento. Il tour dei Måneskin riprende dopo la pubblicazione dell’album e toccherà, per la prima volta, gli stadi italiani a partire dallo Stadio Olimpico di Roma, la loro città natale.