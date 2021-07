Cucinotta, 53 anni e il cinema negli occhi. Con un nuovo progetto in tv

editato in: da

Maria Grazia Cucinotta, il docufilm Il vecchio e la bambina su Hemingway

Il tempo passa ma Maria Grazia Cucinotta è ancora la donna meravigliosa che ha rivoluzionato i canoni di bellezza italiani. E sì, perché, a 53 anni compiuti, l’attrice e produttrice siciliana conserva ancora quel sorriso incredibile che ha stregato Massimo Troisi.

La sua carriera inizia negli anni ’80, quando muove i primi passi nel mondo della moda. Si fa notare per la sua bellezza statuaria e partecipa al concorso di Miss Italia. Questo trampolino di lancio le permette di arrivare in tv e diventare protagonista di alcuni videoclip, oltre a fare l’inviata per il Festival di Sanremo.

Il suo sogno rimane quello di fare l’attrice, con una passione che coltiva giorno dopo giorno fino all’intuizione di Massimo Troisi, che la sceglie per l’indimenticabile interpretazione di Beatrice. Quella ne Il Postino è anche l’ultima interpretazione dello straordinario attore partenopeo, scomparso subito dopo la conclusione delle riprese del film.

Il ruolo che l’ha fatta conoscere al mondo ha anche messo in evidenza la sua bellezza e la sua spontaneità, manifestata tanto nella vita quanto nella sua maniera di intendere la recitazione. Per tutti, forse, è ancora Beatrice. La ragazza dalla magnifica pelle olivastra e dai capelli corvini e tenaci, come quella terra straordinaria terra baciata dal sole e dal mare e che ama profondamente: la Sicilia.

Dopo il successo travolgente de Il Postino, Maria Grazia procede spedita con il suo lavoro da attrice, recitando al fianco di attori del calibro di Leonardo Pieraccioni, Raoul Bova, Gianmarco Tognazzi, Diego Abatantuono e Gigi Proietti. Nel 2005, inizia il suo cammino da produttrice con il film americano All The Invisible.

Dal 2019, si occupa della Onlus Vitae Senza Paura per combattere ogni forma di violenza sulle donne ma anche il bullismo e l’emarginazione. Il suo impegno è sempre stato molto attivo e si è spesso spesa per la causa delle donne e per il loro valore, ancora non riconosciuto come meriterebbe.

E, a 53 anni compiuti il 27 luglio, arriva anche il nuovo programma televisivo su La7 – L’Ingrediente Perfetto – lanciato da Roberta Capua che è invece passata a Rai1. L’occasione è quella giusta per mettersi in gioco come conduttrice, per la prima volta nella sua carriera.

Maria Grazia Cucinotta è anche una donna ben consapevole del tempo che passa, ma vive serenamente questa lotta impari con gli anni che volano via: “Bisogna adeguarsi… Io sono affezionata ai miei anni e credo di portarli bene. Non voglio fare la ventenne, invecchiare significa che sei viva e un segno sulla faccia è un particolare sciocco su cui non ti devi soffermare. Le rughe, più le guardi e più ne vedi. Non è un caso che, andando avanti con l’età, si veda sempre meno da vicino!”.

Per il suo compleanno, non ha potuto fare a meno della sua famiglia, che la sostiene in ogni suo passo. Dopotutto, la dichiarazione d’amore per loro è ben impressa sulla torta. Quella scritta Love racchiude tutto l’amore del mondo.