Gaetano Castrovilli, la romantica proposta all’ex Miss Italia Rachele Risaliti

Matrimoni vip previsti nel 2021

È tempo di fiori d’arancio per i calciatori della nostra nazionale di calcio. Il campione d’Europa Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha organizzato una romantica proposta di nozze per la fidanzata Rachele Risaliti.

La febbre da matrimonio sta contagiando tantissimi degli azzurri: dopo il “sì” di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, e le nozze da favola in Francia di Marco Verratti e Jessica Aidi, adesso anche Castrovilli e la sua bellissima fidanzata si sposeranno a breve.

Il calciatore ha organizzato una proposta romanticissima, preparata studiando ogni minimo dettaglio. Una cenetta romantica su un terrazzo panoramico a Firenze e a fare da sfondo tante candele e la scritta “Marry Me” realizzata con le rose rosse: così Castrovilli ha chiesto alla ex Miss Italia di diventare sua moglie.

La risposta, in uno scenario del genere non poteva che essere una, come ha scritto il calciatore su Instagram: “She said yes!“. Il sì del resto era inevitabile: Rachele Risaliti, non appena il fidanzato si è messo in ginocchio e ha tirato fuori dalla tasca il bellissimo solitario, non è riuscita a trattenere l’emozione, documentando tutto anche sul suo profilo. Insieme a loro la cagnolino Furia, inseparabile compagna d’avventure.

L’ex reginetta di bellezza ha condiviso una carrellata di scatti emozionanti e romantici, che raccontano la proposta di matrimonio: “È tutto un sogno – ha scritto a corredo delle foto – Infinitamente Si”. Immediata la risposta del centrocampista, che ha commentato il post con “Eternamente” e un cuoricino blu. Felicissima e al settimo cielo la Risaliti ha anche mostrato l’anello di fidanzamento, e in tantissimi, tra fan e amici più cari hanno inondato il post di auguri e congratulazioni per le nozze.

I due stanno insieme da poco meno di due anni, che festeggeranno insieme il prossimo ottobre e lei non vedeva l’ora di ricevere la proposta di matrimonio. Al settimanale DiPiù lei aveva confidato: “È stato un colpo di fulmine. Non volevo che accadesse, invece così è stato. Abbiamo grandi progetti“.

Questo è solo l’inizio di un fantastico nuovo capitolo della loro vita: è ancora presto per conoscere i dettagli delle nozze, ma con il “sì” della bella Miss siamo certi che i preparativi stanno già iniziando.