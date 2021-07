Stefano Sensi e Giulia Amodio si sono sposati, le romantiche dediche

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Periodo di matrimoni: anche Stefano Sensi centrocampista dell’Inter è convolato a nozze con la fidanzata Giulia Amodio, sua compagna ormai da diversi anni.

Le celebrazioni sono avvenute in Puglia a Ostuni: la cerimonia è stata celebrata in cattedrale e poi i festeggiamenti in una masseria con circa 300 invitati. E i due neo sposi, il giorno dopo le nozze, hanno condiviso sui social diversi scatti del loro giorno speciale: bellissime immagini in bianco e nero, che sono state realizzate dal fotografo Marco Onofri, dalle quali emerge tutta l’emozione e la felicità dei due neo sposi. Una felicità palpabile anche dalle romantiche dediche che si sono rispettivamente scritti suoi social a corredo delle foto delle nozze: “17/07/2021 Il giorno più bello della nostra vita. Il giorno dove i nostri cuori si sono uniti in un grande amore. Il giorno che porteremo per sempre dentro di noi e che da inizio ad un meraviglioso viaggio. Ti amo amore mio”, ha scritto il giocatore dell’Inter.

Gli ha fatto eco la neo sposa che su Instagram ha condiviso una gallery di foto accompagnata da queste parole: “La storia più incredibile che conosca. È stato il giorno più bello della mia vita! Sei la persona migliore che potessi scegliere per questa vita, ti amo!!”.

Messaggi a cui entrambi hanno risposto tra i commenti, sempre con pensieri speciali e ricchi d’amore.

Centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi era stato convocato agli Europei che non ha potuto giocare a causa di un infortunio, e come altri suoi compagni di nazionale è convolato a nozze al termine dell’importante torneo calcistico. Giulia Amodio, invece, è una modella di 23 anni, nata a Brindisi in Puglia ma poi è vissuta a Cesena dove pare abbia conosciuto il neo sposo.

E adesso che hanno coronato il loro sogno d’amore, dopo hanno voluto condividere anche con i loro tantissimi follower parole profonde da cui emerge tutta la forza del loro legame.

Nelle ultime settimane sono stati diversi i calciatori che sono andati all’altare: il primo è stato Federico Bernardeschi che, a pochi giorni dalla finale dell’Europeo che ha visto vincere l’Italia, è convolato a nozze con la compagna Veronica Ciardi, con la quale era legato da diversi anni e dalla cui relazione sono nate due bambine. Poi è stata la volta di Marco Verratti e di Jessica Aidi che si sono sposati anche loro dopo la partecipazione, del centrocampista del Paris Saint – Germain e della nazionale azzurra, a Euro 2020.